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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 26 Ocak 2025: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi… AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 26 Ocak 2025: AB ve Total reyting sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 26 Aralık Pazar akşamı Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Kelebeğin Rüyası, Kanal D'de Pi'nin Yaşamı filmleri yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 26 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 07:47 Güncelleme: 27.01.2025 - 07:47
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        Reyting sonuçları 26 Ocak Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor, Kelebeğin Rüyası, Pi'nin Yaşamı yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 26 Ocak 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

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        26 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        26 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.

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        26 OCAK 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        26 OCAK 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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