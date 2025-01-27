Reyting sonuçları 26 Ocak Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor, Kelebeğin Rüyası, Pi'nin Yaşamı yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 26 Ocak 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...