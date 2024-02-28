Televizyon izleyicileri takip ettikleri programların reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün akşam Survivor All Star, Senden Önce, Bahar, Yabani ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle seyircisiyle buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 27 Şubat 2024 Salı dünün AB ve total reyting sıralaması...