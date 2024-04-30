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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 29 Nisan 2024 Pazartesi dünün AB ve total reyting sıralaması: Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi

        Reytinglerde zirve yarışı! 29 Nisan dünün reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları televizyonun izleyicileri tarafından araştırılıyor. Reytinglerde birincilik rekabeti dün de devam etti. 29 Nisan Pazartesi akşam kuşağında Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star yeni bölümleriyle ekrana geldi. İşte, 29 Nisan Pazartesi dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 08:28 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:28
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        Dizi ve programların yayın ömrünü belirlemede büyük bir önem arz eden reyting sonuçları her gün paylaşılıyor. İzlediği yapımların AB ve total reyting sıralamasındaki konumunu merak eden izleyiciler "Dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, 29 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        29 NİSAN 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 29 Nisan Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

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        29 NİSAN 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

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