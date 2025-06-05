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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Haziran 2025: Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 4 Haziran 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 4 Haziran Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D dizisi Eşref Rüya ve Star TV dizisi Sahipsizler yeni bölümleriyle, ATV dizisi Kuruluş Osman ise sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Show TV'de Yedi Bela Hüsnü, Now'da Kiracı ve TRT 1'de Arıcı: Ölüm Kovanı filmleri yayınlandı. TV8'de Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 4 Haziran 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 08:33 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:33
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        4 Haziran Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Sahipsizler ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman dizisi ise sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Öte yandan Yedi Bela Hüsnü, Kiracı ve Arıcı: Ölüm Kovanı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 4 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        4 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 4 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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