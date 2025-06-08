Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Haziran 2025 AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birbirinden iddialı diziler, filmler, haber bültenleri, yarışmalar ve programlar yayınlanıyor. 7 Haziran Cumartesi akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Gönül Dağı ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan ABD - Türkiye maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Pilav Üstü Aşk, Yol Arkadaşım ve Hadi İnşallah filmleri yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 7 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
Reyting sonuçları 7 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Survivor, ABD - Türkiye maçı, Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, Pilav Üstü Aşk, Yol Arkadaşım ve Hadi İnşallah yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Haziran 2025 Reyting sonuçları…
7 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
7 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11:00'den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI