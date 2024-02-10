Her zaman olduğu gibi dün de reyting rekabeti sürdü. 9 Şubat Cuma günü ekranlara Gaddar, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Bir Sevadır gibi farklı birçok dizi geldi. Gündüz ve akşam kuşağındaki yapımlar, reyting birincisi olmak için yarıştı. Peki, 9 Şubat Cuma reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...