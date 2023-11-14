REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 13 Kasım 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 13 Kasım 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 13 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan Bambaşka Biri, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 13 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Total ve AB 13 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı.

Total reyting sıralamasına göre 1. sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 2. sırada Ömer ve 3. sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB reyting sonuçlarına göre ilk sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ikinci sırada Ömer ve üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye All Star yer aldı.