        Reyting sonuçları açıklandı! 13 Mayıs 2026 dün en çok ne yapım izlendi? Kuruluş Orhan, Yeraltı, Survivor, Eşref Rüya...

        Reyting sonuçları açıklandı! 13 Mayıs Çarşamba dün en çok hangi yapım izlendi?

        13 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen dizi, yarışma ve gündüz kuşağı programlarının Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamaları merak edilirken, gecenin zirvesine yerleşen yapım da araştırılmaya başlandı. Özellikle "13 Mayıs reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?" sorusu arama motorlarında yoğun ilgi görürken, günün reyting tablosu dikkat çekti. İşte 13 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları ve günün en çok izlenen programları…

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 11:19 Güncelleme:
        Televizyon ekranlarında 13 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan yapımların reyting karnesi belli olmaya başladı. İzleyiciler, sevilen dizilerden yarışma programlarına kadar birçok yapımın Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasındaki yerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. “Dün reytinglerde kim birinci oldu?” sorusu gündemdeki yerini korurken, 13 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında öne çıkan yapımlar da netleşti. İşte dünün reyting sonuçlarına dair merak edilen detaylar…

        13 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        13 Mayıs Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV’de Kuruluş Orhan, TV8’de Survivor, Kanal D’de Eşref Rüya ve NOW TV’de Yeraltı yeni bölümleriyle yayınlandı. Günün ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamaları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

        13 MAYIS 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 YERALTI NOW
        2 ESREF RUYA KANAL D
        3 ESRA EROL'DA ATV
        4 YERALTI (OZET) NOW
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        6 NATURA DUNYASI GENCLERBIRLIGI-TRABZONSPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
        7 SURVIVOR TV8
        8 ESREF RUYA (OZET) KANAL D
        9 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        10 ATV ANA HABER ATV
        13 MAYIS 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 YERALTI NOW
        2 ESREF RUYA KANAL D
        3 YERALTI (OZET) NOW
        4 NATURA DUNYASI GENCLERBIRLIGI-TRABZONSPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        7 SURVIVOR TV8
        8 ESRA EROL'DA ATV
        9 ESREF RUYA (OZET) KANAL D
        10 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ TV8
        13 MAYIS 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 YERALTI NOW
        2 ESREF RUYA KANAL D
        3 NATURA DUNYASI GENCLERBIRLIGI-TRABZONSPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
        4 YERALTI (OZET) NOW
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        6 ESRA EROL'DA ATV
        7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        8 SURVIVOR TV8
        9 ESREF RUYA (OZET) KANAL D
        10 ATV ANA HABER ATV
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
