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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 2 Temmuz dünün reyting sonuç sıralamasına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 2 Temmuz dünün reyting sonuç sıralamasına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor. Dün akşam Avusturya Türkiye maçı yayınlandı. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen izleyiciyle buluştu. Dizilerin sezon finali bölümleri de ilgiyle izleniyor. Peki 2 Temmuz reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte Total, AB, ABC1 reyting sonuçları sıralaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 07:57 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:04
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        Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Geçen hafta Total'de reyting listesinin ilk sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırasında Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. Dün akşam EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları, 19:00'da Romanya-Hollanda karşılaşması, akşam 22’de Avusturya-Türkiye maçı, Show TV’de Ay Lav Yu isimli yerli sinema filmi, Star TV’de ise Dedemin Fişi filmi yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sonuçları sıralaması

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        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları açıklandı.

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        25 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

        Total'de reyting listesinin ilk sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırasında Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

        TOTAL İLK 10 PROGRAM

        1 AVUSTURYA-TURKIYE UEFA EURO 2024 KARSILASMASI TRT 1

        2 ROMANYA-HOLLANDA UEFA EURO 2024 KARSILASMASI TRT 1

        3 EURO 2024 KUPA SAATI TRT 1

        4 EURO 2024 KUPA SAATI TRT 1

        5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

        6 NOW ANA HABER NOW

        7 AY LAV YU (T.S) SHOW TV

        8 BLACK PANTHER (Y.S) KANAL D

        9 SHOW ANA HABER SHOW TV

        10 AVRUPA SAMPIYONASI OZEL TRT SPOR

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        25 HAZİRAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        2- MasterChef Türkiye - TV8

        3- Esra Erol'da - ATV

        4- İngiltere-Slovenya UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

        5- NOW Ana Haber- NOW

        6- Hollanda-Avusturya UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

        7- Gülen Gözler - SHOW TV

        8- Iron Man - Kanal D

        9- ATV Ana Haber - ATV

        10- ATV Gün Ortası - ATV

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