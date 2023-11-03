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        Haberler Televizyon Reyting sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2 Kasım reyting sonuç sıralaması: Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak

        Reyting sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2 Kasım reyting sonuç sıralaması

        Reyting sonuçları 2 Kasım Perşembe günü ekrana yapımlarla şekillendi. Magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri merak içerisinde reyting sonuçları AB ve total sıralamasını araştırıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 2 Kasım reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:55
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        Reyting sonuçları 2 Kasım Perşemeb günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz Perşembe akşamı yayınlanan Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        2 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        2 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 HUDUTSUZ SEVDA

        2 ALDATMAK

        3 ESRA EROL'DA

        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        6 ATV ANA HABER

        7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        8 ALDATMAK (OZET)

        9 HUDUTSUZ SEVDA (OZET)

        10 KANAL D ANA HABER

        3

        2 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        3 HUDUTSUZ SEVDA

        4 ALDATMAK

        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        6 ATV ANA HABER

        7 ESRA EROL'DA

        8 SAKLA BENI

        9 KANAL D ANA HABER

        10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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