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        Haberler Televizyon Reytinglerde pazar yarışı! 23 Temmuz reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reytinglerde pazar yarışı! 23 Temmuz reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 23 Temmuz Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle ekrana gelen filmler reyting sıralamasında öne çıktı.Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 23 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 08:09
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        23 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        23 Temmuz güncel reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        23 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        23 TEMMUZAB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
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