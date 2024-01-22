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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ricardo Quaresma: Beşiktaş bir ihtimal! - Beşiktaş Haberleri

        Ricardo Quaresma: Beşiktaş bir ihtimal!

        Ricardo Quaresma, geleceği ve Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda bulunurken, siyah-beyazlı kulübe açık kapı bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:41
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        Quaresma Beşiktaş'a göz kırptı!
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        40 yaşındaki Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, geleceği ve Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda kariyerinin henüz bitmediğini belirtti.

        Portekiz basınından Record'a konuşan Portekizli oyuncu, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir ihtimal, sevdiğim bir kulüp. Bunu daha önce söyledim. Ailem orada mutluydu. Bakalım." ifadelerini kullandı.

        Son olarak Portekiz'de Vitoria Guimaraes forması giyen Quaresma, 2022/23 sezonunun sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

        Tecrübeli oyuncu, Siyah beyazlı forma ile çıktığı 227 maçta 38 gol ve 77 asistlik bir performans gösterdi.

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