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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetini yorumladı

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetini yorumladı. İşte Dilmen'in sözleri...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetini yorumladı

    "SONRADAN AÇILDILAR"

    "Fenerbahçe maçında da geriye düşüp kazandılar, Giresun'da da, geçen hafta Galatasaray'a karşı da gol yiyip kazandılar. İlk yarıda etkisizdi çok Beşiktaş, yine sonradan açıldılar"
  • Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetini yorumladı

    "Şampiyonluk şansı zor ama ikincilik şansı ciddi şekilde var. Kadro istikrarı olması çok önemli, geriye düşmelerine rağmen farklı kazanmaları belirleyici oluyor."
  • Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetini yorumladı

    "İKİNCİ YARININ LİDERİ BEŞİKTAŞ"

    "Uzun süredir ikinci olmadım dediler, şimdi maç fazlasıyla ikinciliğe atalım kendimizi dediler. Ligin ikinci yarısının lideri Beşiktaş. 13. hafta itibarıyla 5 puan fazla aldılar Galatasaray'dan. Teknik direktör değişikliğinin geç olduğunu söyleyebiliriz"
  • Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetini yorumladı

    "DEĞİŞİKLİK İŞE YARADI"

    "Hoca oyuncu değişikliklerinden istediğini aldı. Onur'u oyuna aldı Maxim'in yerine. Onur sağ önde yapamadı, Maxim çıktığı için yabancı sınırı sorun oldu bu sefer. Öyle olunca da mecburen Rosier'i çıkardı hoca ve Tayfur'u oyuna aldı. Bu değişiklik de işe yaradı"
  • Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetini yorumladı

    "MAXIM EVE GİDİNCE DÜŞÜNECEK"

    "Maxim eve gittikten sonra ben neden burada oynayamıyorum, her maç serbest oynayabileceğim biyerde oynayabilirim diyebilir. Redmond kadar etkili olabilir Maxim forvet arkasında. Şuana kadar oynayamaması kötü oyuncu olduğunu göstermez"
  • Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetini yorumladı

    "ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ ADAYI OLABİLİR"

    "Beşiktaş'ın gösterdiği çok önemli bir başarı var ortada. Fenerbahçe de Galatasaray'da seri yaptılar. Beşiktaş seri yakaladı şimdi. Önümüzdeki yıl birkaç takviyeyle şampiyonluğun en önemli adayı olabilirler. Çünkü şuanda da olabilirlerdi"

     

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