Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetini yorumladı

"DEĞİŞİKLİK İŞE YARADI"

"Hoca oyuncu değişikliklerinden istediğini aldı. Onur'u oyuna aldı Maxim'in yerine. Onur sağ önde yapamadı, Maxim çıktığı için yabancı sınırı sorun oldu bu sefer. Öyle olunca da mecburen Rosier'i çıkardı hoca ve Tayfur'u oyuna aldı. Bu değişiklik de işe yaradı"