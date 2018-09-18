Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu (Maçın kanalını açıkladı)
18.09.2018 - 12:34 | Güncelleme:
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerasıyla ilgili konuştu. Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili yorumlarda bulunan Dilmen, karşılaşmanın yayınlanacağı kanalı da açıkladı
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Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Not Defteri programında gündemi değerlendirdi. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını da yorumlayan Dilmen, karşılaşmanın yayınlanacağı kanalı da duyurdu.
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GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI YORUMU
Galatasaray'ın bir Şampiyonlar Ligi geleneği var. Avrupa Kupalarında ülkemizin en çok mücadele eden ve Uefa şampiyonu olarak çıtayı yükselten takımı. UEFA şampiyonu olarak... Bu anlamda tecrübeli.
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Galatasaray Avrupa'da bilinen, duyulan ve saygı duyulan bir kulüp. Yani kadrolar iyi olur kötü olur ama sonuçta Galatasaray Avrupa'da bilinen güvenirliği olan ve saygı duyulan bir takım.
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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli değildi. Kimse kimseye sormasın, maç BeIN Sports'ta yayınlanacak.
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Fatih hocanın da dediği gibi grup çok denk... Denk bir grup olduğu için alınacak her puan değerli. Bu grupta puan barajının çok yüksek olacağını zannetmiyorum.
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O yüzden alınacak her puan değerli. Hele hele içerde oynayacağınız bu tür maçları seri başı gelmiş bir takım çünkü Lokomotiv Moskova... Aşağı yukarı ligleri bizden 2-3 hafta önce başlamıştı. Kazanıp 3 puan alırsanız ciddi anlamda bir avantaj yakalamış oluyorsunuz. Puan barajının çok yüksek olacağını zannetmiyorum bu grupta.
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Birinci de, sonuncu da oluruz söylemi doğru. Net favorinin olmadığı maçlar izleyeceğiz. Birincilik ve sonunculuk için şanslar aynı. Türk Telekom Stadyumu'nda olağanüstü bir taraftar olacaktır. Bu taraftar paniğe çevirmeden, coşkusunu sonuna kadar sürdürmeli. Galatasaray, inşallah üç puanı alır ve önünü açar.
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Galatasaray'ın tecrübeli bir kadrosu var. Milii takımlarında oynayan oyuncular var. Grup kursı çekildiği zaman diğer 3 takım en son torbadan Galatasaray'ın gelmesini istemezlerdi. Bu sadece kadro değil, formadan dolayı. Rakip takım sana saygı duyuyor ve çekinerek maça çıkıyor.
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Lokomotiv Moskova'da da uluslararası oyuncular var. Ben taraftarın rakipten çok öncelikle kendi takımına enerji verdiğini düşünüyorum. Rakip takımlar motivasyon ve konsantrasyon eksikliği yaşamaz ama taraftarın hakem etkisi de olabilir. Taraftar, takımını oyunun içinde tutar.
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Genel anlamda eşit şartlarda yarışılmıyor ancak Gomis'iniz de olsa, 21 kişilik kadronuz da olsa bu bir planlama hatasıdır. Belki hesaplarındaki alternatif oyuncularda son anda bir kaza yaşamışlardır ama Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takımın bu sıkıntıyı yaşamaması lazımdı.
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Benim açımdan futbol organizasyonlarının bir numarası Şampiyonlar Ligi iki, ondan sonra Dünya Kupası geliyor. Schalke'nin teknik direktörü yaptığı açıklamalar ile baştan kaybetmiş. Sen Schalke'sin, Almanya Ligi'nde mücadele ediyorsun. Hedefsiz bir teknik direktör. 2-0 yenilse de normal karşılayacak.
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NEGREDO'NUN TRANSFERİ
Hiçbir gazeteci kulüpleri zor duruma sokmaz istemez. Negredo'nun gidişi sürpriz olmadı. Vagner Love'un durumu da enteresan. Artık bu da geride kaldı. Babel'i forvet oynatmamak gerek. Bütük yetenekleri kayboluyor.
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