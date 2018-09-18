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Genel anlamda eşit şartlarda yarışılmıyor ancak Gomis'iniz de olsa, 21 kişilik kadronuz da olsa bu bir planlama hatasıdır. Belki hesaplarındaki alternatif oyuncularda son anda bir kaza yaşamışlardır ama Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takımın bu sıkıntıyı yaşamaması lazımdı.