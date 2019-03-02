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Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu

Giriş: 02.03.2019 - 19:22 | Güncelleme:  

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Kayserispor'la 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Dilmen, A Milli Takım'la gelecek sezon için anlaşan teknik direktör Şenol Güneş için dikkat çekici ifadeler kullandı.

  • 1 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    1 | 21

    "Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetseydi böyle olmazdı. Bundan sonra Beşiktaş'ın rakibi kendisi." 

  • 2 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    2 | 21

    "Fenerbahçe beraberliğin ardından motivasyon problemi yaşanabilir."

  • 3 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    3 | 21

    "Kayserispor'un Şamil Çinaz ile attığı golü hakem iptal etti. VAR, yardımcının hatasını düzeltti, Caner Erkin ofsaytı bozuyordu." 

  • 4 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    4 | 21

    "Faul olmasaydı gol geçerliydi. Ancak maç devam etti, ofsayt çizgisi ekrana geldi. Burada karmaşa oldu."

  • 5 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    5 | 21

    "Beşiktaş bundan sonra kazanabilir. Ancak Şampiyonlar Ligi ön elemesi hiçbir zaman büyük takımların hedefi olmamıştır." 

  • 6 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    6 | 21

    "3-3'lük derbiden sonra Beşiktaş '1.'lik zor' dedi ama bunu derseniz 2.'lik de gider."

  • 7 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    7 | 21

    "Gidecek olan bir teknik direktör var. Zaten gideceksin. '3 Haziran'a kadar bekle derler. Bunu zaten malzemeciler, oyuncular herkes biliyor." 

  • 8 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    8 | 21

    "Olan Beşiktaş'a oldu. Saklayarak değil, net olarak halledeceklerdi. Bu saatten sonra Şenol Güneş kalmaz."

  • 9 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    9 | 21

    "Yönetim ve Şenol Güneş, taraftardan çekindi. Sakatlar çoğaldı, Pepe gitti, o oldu, bu oldu ve bu günlere geldi." 

  • 10 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    10 | 21

    "Maç eksiğiyle Galatasaray'ın kaç puan gerisine düştüler. Beşiktaş her sene şampiyon olmayabilir ama bazen sıkıntıları kendiniz yaratabilirsiniz."

  • 11 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    11 | 21

    "Umarım Şenol Hoca başarılı olur, Allah yarımcısı olsun. Bir ricam var, 2002'de Şenol Hocamı istiyorum." 

  • 12 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    12 | 21

    "Kulüplerle kavgayı bıraksın. 2002'deki gibi herkesin sevdiği bir Şenol Güneş olsun." 

  • 13 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    13 | 21

    "'Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi oynuyor' gibi bir şey söyledi. Kulüpçülük, Milli Takım'ın önüne geçti." 

  • 14 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    14 | 21

    "Şenol Hoca'dan beklentim, her statta iyi şekilde karşılanması. Bu potansiyel onda var. Hocamızın dondurmasını yediğimiz bir kardeşi olarak, 2002'deki gibi herkes tarafından kabul gören bir isim olmasını istiyorum."

  • 15 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    15 | 21

    "Hikmet Karaman tamamen kopan Beşiktaş'a karşı "Ben 3.'yü atmayayım" dedi. En değerli oyuncu Varela'yı çıkardı ve Mahmut'u aldı. Skoru korumak istedi." 

  • 16 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    16 | 21

    "Sonra ilk golü atan santrforu çıkardı. İlla forvet mi çıkarmanız lazım? Beşiktaş savunması da ileri çıkmış ve tam sana göre maç olmuş. Küçük kritik kararlar 2 puanınıza sebep olabilir."

  • 17 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    17 | 21

    "Yıldırım başkan (Demirören) uzun yıllar Beşiktaş başkanlığı yapmıştı. 7 yıl da TFF başkanlığı yaptı." 

  • 18 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    18 | 21

    "Kulüpler ekonomi anlamında başarılı değildi. İddaa ihalesinden sonra çok sansasyonel olaylar oldu." 

  • 19 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    19 | 21

    "Onaylandıktan sonra ne yaptı Yıldırım bey? İstifasını verdi. Sonuçta sonucun kararını beklemesini bekliyordu. Saygı duymak lazım. Allah yolunu açık etsin."

  • 20 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    20 | 21

    "Hayatımda hiç kimseden beklentim olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile uzaktan yakından alakam yoktur. Bu tür haberlerin artık yapılmamasını rica ediyorum."

  • 21 Rıdvan Dilmen'den Kayserispor - Beşiktaş maçı yorumu
    21 | 21

    "TFF Başkanı kim olur onu da hiç bilmiyorum. Umarım Hüsnü bey de iyi değerlendirir şansını. Futbol ailesi ne der, onu bilemem."

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