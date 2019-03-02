"Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetseydi böyle olmazdı. Bundan sonra Beşiktaş'ın rakibi kendisi."
"Fenerbahçe beraberliğin ardından motivasyon problemi yaşanabilir."
"Kayserispor'un Şamil Çinaz ile attığı golü hakem iptal etti. VAR, yardımcının hatasını düzeltti, Caner Erkin ofsaytı bozuyordu."
"Faul olmasaydı gol geçerliydi. Ancak maç devam etti, ofsayt çizgisi ekrana geldi. Burada karmaşa oldu."
"Beşiktaş bundan sonra kazanabilir. Ancak Şampiyonlar Ligi ön elemesi hiçbir zaman büyük takımların hedefi olmamıştır."
"3-3'lük derbiden sonra Beşiktaş '1.'lik zor' dedi ama bunu derseniz 2.'lik de gider."
"Gidecek olan bir teknik direktör var. Zaten gideceksin. '3 Haziran'a kadar bekle derler. Bunu zaten malzemeciler, oyuncular herkes biliyor."
"Olan Beşiktaş'a oldu. Saklayarak değil, net olarak halledeceklerdi. Bu saatten sonra Şenol Güneş kalmaz."
"Yönetim ve Şenol Güneş, taraftardan çekindi. Sakatlar çoğaldı, Pepe gitti, o oldu, bu oldu ve bu günlere geldi."
"Maç eksiğiyle Galatasaray'ın kaç puan gerisine düştüler. Beşiktaş her sene şampiyon olmayabilir ama bazen sıkıntıları kendiniz yaratabilirsiniz."
"Umarım Şenol Hoca başarılı olur, Allah yarımcısı olsun. Bir ricam var, 2002'de Şenol Hocamı istiyorum."
"Kulüplerle kavgayı bıraksın. 2002'deki gibi herkesin sevdiği bir Şenol Güneş olsun."
"'Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi oynuyor' gibi bir şey söyledi. Kulüpçülük, Milli Takım'ın önüne geçti."
"Şenol Hoca'dan beklentim, her statta iyi şekilde karşılanması. Bu potansiyel onda var. Hocamızın dondurmasını yediğimiz bir kardeşi olarak, 2002'deki gibi herkes tarafından kabul gören bir isim olmasını istiyorum."
"Hikmet Karaman tamamen kopan Beşiktaş'a karşı "Ben 3.'yü atmayayım" dedi. En değerli oyuncu Varela'yı çıkardı ve Mahmut'u aldı. Skoru korumak istedi."
"Sonra ilk golü atan santrforu çıkardı. İlla forvet mi çıkarmanız lazım? Beşiktaş savunması da ileri çıkmış ve tam sana göre maç olmuş. Küçük kritik kararlar 2 puanınıza sebep olabilir."
"Yıldırım başkan (Demirören) uzun yıllar Beşiktaş başkanlığı yapmıştı. 7 yıl da TFF başkanlığı yaptı."
"Kulüpler ekonomi anlamında başarılı değildi. İddaa ihalesinden sonra çok sansasyonel olaylar oldu."
"Onaylandıktan sonra ne yaptı Yıldırım bey? İstifasını verdi. Sonuçta sonucun kararını beklemesini bekliyordu. Saygı duymak lazım. Allah yolunu açık etsin."
"Hayatımda hiç kimseden beklentim olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile uzaktan yakından alakam yoktur. Bu tür haberlerin artık yapılmamasını rica ediyorum."
"TFF Başkanı kim olur onu da hiç bilmiyorum. Umarım Hüsnü bey de iyi değerlendirir şansını. Futbol ailesi ne der, onu bilemem."
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