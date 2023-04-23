Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı

"Bana göre Rashica'nın penaltısı ağır bir penaltı değil ama VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil bu. Ancak bu maça Hakan Ceylan'ın atanması büyük bir skandal. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Osayi-Samuel'e kırmızı kart verilmedi, Hakan Ceylan 10 maç dinlendirildi. Sonra da Fenerbahçe'nin direkt rakibinin maçına atıyorsunuz. İnsanlar ne düşünsün istiyorsunuz? Lale Orta'ya saygı duyuyoruz hepimiz ama neden atarsın bu maça Hakan Ceylan'ı? Hangi psikoloji ile çıkacak bu maça hakem?"