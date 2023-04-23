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Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...

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  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında, Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

    "Galatasaray'a 'Şampiyon' dememiz için 2 harf kalmıştı. Fenerbahçe 2 haftadır o son harfi koydurtmuyordu. Bu hafta Galatasaray bir harf daha kaybetti bana göre."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

    "Jorge Jesus, 'Bu geri dönüşlerimiz Galatasaray'da baskı yaratacak' demişti. Bunu net olarak gördük. Yarın Fenerbahçe'yi iyi bir havaya sokacaktır bu sonuç. Fenerbahçe tüm hesaplarını son maça çıkabilecek şekilde yapıyor ama hala avantaj Galatasaray'da tabii ki."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

    "Icardi geldiğinden beri hiçbir zaman tam anlamıyla fit olamadı. Zaniolo da bir türlü hazırlanamadı. Icardi'nin bu maçta sakatlığı çok da düşündüğünü zannetmiyorum. Ben olsam ikinci yarının hemen başında alırdım. 60'da girdiğinde tam ısınamadan girdi."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

    "Galatasaray 1 puan mı aldı, 2 puan mı kaybetti? Soru bu. Bence 1 puan aldı olarak değerlendirebiliriz. Okan hocanın en büyük hatası kesinlikle Diagne ile Nelsson'u eşleştirmek oldu. Nelsson çok kötü maç çıkardı bugün."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

     "Okan hoca Zaniolo'yu oynatmak için Gomis'i oynatmadı. Ben Gomis'e hayranım, golü çok iyi koklayan bir oyuncu ve sezon başında takıma çok değerli pozisyonlar kazandırdı. Normalde duygusal davranmayıp, Zaniolo'yu ilk 11'de kullanmıyordu Okan hoca. Ben olsam kesin Gomis ile başlardım."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

    "Andrea Pirlo da Vincenzo Montella da İtalyan futbolunu buraya getirdi. İtalya takımlarının maçlarında çok gol olur bilinenin aksine ve bunu iki hoca da gösteriyor. Büyük oyuncuların teknik direktörlük yapması hoşuma gidiyor. Karagümrük bugün ilk yarıda Milan gibi oynadı."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

    "Jesus'un daha önce söylediği 'Galatasaray bizden önce oynadığı için baskı oluşturuyor' sözleri şu anda tam tersine döndü. Galatasaray erken oynayıp puan kaybettiği için bu kez Fenerbahçe iştahlanacak."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

    "Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 70, Fenerbahçe'nin yüzde 30 bana kalırsa. Ancak bugün Galatasaray kazansaydı 90'a 10 derdim."
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

    "Bana göre Rashica'nın penaltısı ağır bir penaltı değil ama VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil bu. Ancak bu maça Hakan Ceylan'ın atanması büyük bir skandal. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Osayi-Samuel'e kırmızı kart verilmedi, Hakan Ceylan 10 maç dinlendirildi. Sonra da Fenerbahçe'nin direkt rakibinin maçına atıyorsunuz. İnsanlar ne düşünsün istiyorsunuz? Lale Orta'ya saygı duyuyoruz hepimiz ama neden atarsın bu maça Hakan Ceylan'ı? Hangi psikoloji ile çıkacak bu maça hakem?"
  • Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri

    "Galatasaray'ın ilk golünden önce net faul var. İlk penaltıda VAR'ın uyarması doğru, ikinci penaltı Volkan Bayarslan'ın hatası ama VAR karışamaz. Volkan Bayarslan'ı normalde beğenirim ama bugün beğenmedim."

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