Rihanna, Elon Musk'ın trans kızıyla reklam iş birliği yaptı

Rihanna, iç çamaşırı markasının son kampanyasında Elon Musk'ın trans kızı Vivian Wilson'a yer verdi.

Milyarder babası Musk'la arası açık olan 22 yaşındaki model, markanın yeni koleksiyonunu tanıtmak için kamera karşısına geçti.

Zaman zaman kendi iç çamaşırı modellerini kendi üstünde tanıtan Rihanna, Vivian ile daha önce Sevgililer Günü kampanyası için iş birliği yapmıştı.

İlk olarak geçen mart ayında Teen Vogue dergisi kapağında yer alarak dikkatleri üzerine çeken Vivian Wilson, profesyonel modellik kariyerine geçen yıl başlamıştı. New York Moda Haftası'nda ilk kez geçen eylülde podyuma çıkan Wilson, ilk iç çamaşırı modelliği yapışını anlatırken, "Çok korkmuştum. Bundan önce, asla tenimi göstermeyen biriydim. Günlük hayatımda bile, mesela arkadaşlarımla plaja giderken bile, mayo giymezdim" demişti.

Şöhret hakkında da konuşan genç model, "Ünlü olmakta pek iyi değilim. Bu bir beceri. Uzun süre sıradan bir insan olarak görülmek için çok mücadele ettim" demişti.

TRANS KIZINI REDDETTİ

14 çocuklu Elon Musk ve eski eşi Justine Wilson'ın en büyük çocuğu olan Vivian, 2022'de 16 yaşında trans olduğunu açıklamıştı. Ardından babasıyla tüm bağlarını koparmış, Musk soyadını da bırakmıştı. Musk, bundan iki yıl sonra Jordan Peterson'a verdiği bir röportajda Wilson'ın "woke zihin virüsü tarafından öldürüldüğünü" söylemişti. 'Woke kültürü', ABD'de ırkçılık karşıtlığı, LGBTİ hakları, feminizm ve çevrecilik temalarını sahiplenmeyi içeriyor.

Trans karşıtı olan Musk, çocuğunun kadın olma sürecini 'ölü' olarak nitelendirerek, ona maddi destek sağlamadığını açıklamıştı. Musk, transseksüel kızı hakkında, "Oğlumu kaybettim, onu zehirlediler" demişti.

Vivian Wilson da verdiği röportajda, babası hakkında, "Kendisi zerre umurumda değil. Gerçekten değil. İnsanların beni onunla ilişkilendirmesi canımı sıkıyor. Artık umursayacak halim kalmadı" sözlerini kullanmıştı.