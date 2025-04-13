Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Mücadeleyi değerlendiren 62 yaşındaki teknik adam, "Bu maça her şey olarak iyi hazırlandık. Maça da çok iyi başladık, pozisyonlarımız vardı. Hakemin verdiği faulü kabul etmiyorum! Öyle bir faul yok! Öyle yerde faul yaparsan... Devre bitmek üzereydi. 43. dakikada gol yedik. İkinci yarıda gol attık. Ondan sonra pozisyonlar kötü olmaya başladı. Sakatlanan ve yorulanlar oldu. Yenilmemesi gereken gollerdi. Puan alacağımız maçtı ama istediğimiz gibi olmadı maalesef." dedi.

"KRİTİK MAÇLARIMIZ VAR"

Takımın ligde kalması ile ilgili soruya Çalımbay, "Taraftara teşekkür ediyorum. Böyle kalabalığı Avrupa maçlarımızda görmüştük. Bugün de gördük ve mutlu olduk. Taraftarımızdan biz çok memnunuz. Lig bitene kadar aynı şekilde maçlara gelmeleri gerekiyor. Kalan maçlarımız var, kritik maçlar. Bizim o maçları kazanmamız gerekiyor. Örneğin Göztepe maçı bizim için dönüm noktasıydı. Diğer maçları da güzel şekilde oynayıp kazanmamız gerekiyor. Kalan maçlarımızı kesinlikle en iyi şekilde bitireceğiz" diye konuştu.