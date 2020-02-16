Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

Maçı değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maça başlar başlamaz hemen başında gol yemek iyi bir şey değil. Bir yandan da iyi bir şey, atınca dönüp atabilirsin ama biz ikincisini de yedik. Güzel şeyler yaptık son bölümde. 3 arkadaşımız sakatlanarak oyundan çıktı" dedi.

Karşılaşmada bir gol atan ve 2. golünde hazırlayıcısı Alexander Sörloth'a vurgu yapan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sörloth'un cezalı olacağını, olmayacağını tahmin etmiyorduk. Hakikaten çok etkili biri. Son anda beklemiyorduk. O bize şok etkisi yaptı ama ona göre tedbir almamız, bilmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Takımından sözlerinin sonunda övgüyle bahseden Rıza Çalımbay, "Ben ne olursa olsun takımımdan memnunum. 11 günde 3 tane maç oynadık. Bunu dar bir kadroyla oynadık. Bizim için en önemli maç Alanya maçı. Ondan sonra normal bir periyota giriyoruz. Sakatlar da dönüyor." diye konuştu.