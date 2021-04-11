Rıza Çalımbay: "Yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız"

İHA

Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı İH Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Konyaspor güçlü bir takım. Maçta düşündüğümüz gibi çıktı. Bayağı pozisyonlar yakaladık. Bazılarını attık, bazılarını da atamadık. Belli bir istikrar yakaladık. O istikrarın devam etmesi için bu maç çok önemliydi. Bizim için kırılma maçı gibi bir maçtı bu. Bütün oyuncularım da işin bilincindeydi. Hepsi elinden gelen gayreti gösterdi. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun oyuncularım mükemmel şekilde çalışıyorlar. Şu anda güzel bir seri başlattık bu böyle devam ediyor. Kalan son 8 maçımızı da iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Hepsinin bilincindeyiz" dedi.

"HAKAN'IN KIRMIZI KARTINA ÜZÜLDÜM"

Çalımbay, Kaptan Hakan Arslan’ın kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasına üzüldüğünü belirterek, "Sadece bugün Hakan’ın kırmızı kart görmüş olmasına üzüldüm. Onun dışında özellikle 10 kişi kaldıktan sonra zorlandığımız anlar oldu ama başta kalecimiz olmak üzere mükemmel bir şekilde defans yaptık ve yakaladığımız pozisyonları değerlendirdik. Takımımı tebrik ediyorum bu zor süreçte güzel şeyler yapıyorlar. Çünkü biz baya sıkıntılardan sonra buralara geldik. Bu takım iyi bir takım" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA KUPALARINDA ÇOK DAHA İYİ ŞEYLER YAPACAKTIK"

Rıza Çalımbay, oynadıkları Avrupa maçlarında şanssızlıklar yaşadıklarını da söyleyerek, "Bizim tek üzüldüğümüz nokta, biz Avrupa kupalarında çok daha iyi şeyler yapacaktık. Ama çok büyük şansızlıklar ve sıkıntılar yaşadık. 12 veya 13 kişi Avrupa maçlarına çıktığımız oldu. Bize göre iyi bir gruptu ve biz o gruptan çıkabilirdik eğer bu şansızlıkları yaşamasaydık. Bunu atlattıktan sonra da bütün gayemiz lig oldu ve ligde de şu an gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Önemli olan zaten sonunu da iyi bir şekilde bitirebilmek onu da inşallah yapacağız. 8 maçımız kaldı ve bunlar kolay maçlar değil. Alabildiğimiz kadar maçları almaya çalışacağız ve yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız. Ben takımıma güveniyorum iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.

KONYASPOR CEPHESİ

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Ersan Parlatan, Sivasspor maçının ardından, “Çok basit goller yedik. Bu bizim adımıza üzücü. Buradan belki puan veya puanlar alabilirdik maçın gidişatına göre ama sonuçta bugün kaybettik. Rakibi takdir etmek lazım” dedi.

Süper Lig’in 34. haftasında Konyaspor, deplasmanda Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Yardımcı Antrenörü Ersan Parlatan, “Sivasspor’u tebrik etmemiz gerekiyor, 3-1 kazandılar. Maça gelince ilk devre istediğimiz oyunu sergileyemedik. Neticesinde Sivasspor’un geçiş hücumlarında etkili olan bir takım olduğunu biliyorduk. Burada da kendi oyuncularımızı ve ataklarımızı en iyi şekilde sonuçlandırmamız gerektiğini ifade ettik. Bunu maç içerisinde maalesef yapamadık özellikle ilk devre. Neticesinde sürekli geçiş hücumları yedik ve Sivasspor’da burada etkili olan bir takım. Bunu da ilk devre sahaya yansıttılar. Bu anlamda da üçüncü bölgede etkinliğimiz iyi değildi. İkinci devreye çıkınca üç tane oyuncu değişikliği ve takıma vermiş olduğumuz taktiksel anlamda uyarılar kendini gösterdi. Oyuna etkili başladığımız dönemlerde ikinci devrede oyuna ortak olduk ve neticesinde 1-1’lik skoru yakaladık. Burada oyun dengeli giderken belki de bizim lehimize dönecekken istemediğimiz bir şekilde 2-1 geriye düştük. Burada çok basit hatalardan oluşan bir gol oldu. Bu da bizim adımıza üzücü, olmaması gereken bir durumdu. Aynı şekilde 3-1’lik pozisyonda da çok basit goller yedik. Bu bizim adımıza üzücü. Buradan belki puan veya puanlar alabilirdik maçın gidişatına göre ama sonuçta bugün kaybettik. Rakibi takdir etmek lazım. Fazla zamanımız yok hemen Cuma günü Kayserispor maçımız var. Artık bu maçı geride bırakıp, oyuncularımızı bir şekilde motive edip yenileyerek maça iyi hazırlanmak istiyoruz. Sonuçta lig devam ediyor. Çok uzun bir süreç var” diye konuştu.