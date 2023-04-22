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Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda adını bir kez daha finale yazdıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, bugün Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıatı ile altın madalya için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, söz konusu finali 12. kez kazanmak isteyen Rıza Kayaalp'in final maçının başlama saati ve yayınlanacağı kanal ile ilgili tüm bilgiler...

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  • Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Rıza Kayaalp Sabah Saleh Sharıatı 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı için geri sayım başlamış durumda. Daha önce 11 kez altın madalya kazanmayı başaran milli güreşçimiz, bir kez daha altın madalya kazanmak için mindere çıkacak. İşte, zorlu mücadele ile ilgili tüm bilgiler...
  • Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    Rıza Kayaalp, bugün finalde Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıatı ile saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. 
  • Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Rıza Kayaalp ile Sabah Saleh Sharıatı arasındaki final mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TARİHİ REKORA ORTAK OLACAK!

    Başarılı sporcu şampiyonluğu kazanması halinde 12'inci kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe adını yazdıracak. 
  • Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Rıza Kayaalp ayrıca, Rus sporcu Aleksandr Karelin'in de rekoruna ortak olacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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