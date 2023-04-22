Rıza Kayaalp Sabah Saleh Sharıatı 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı için geri sayım başlamış durumda. Daha önce 11 kez altın madalya kazanmayı başaran milli güreşçimiz, bir kez daha altın madalya kazanmak için mindere çıkacak. İşte, zorlu mücadele ile ilgili tüm bilgiler...