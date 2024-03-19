Rıza Kocaoğlu 45 oldu

Daha dün yine 'sahnede nasıl da devleşiyor bu adam' dedim seni izlerken. E ben seni izlerken hayran bakan küçük kardeşim hep işte. İlk kucağına aldığın gün gibi. 'işte bu benim oyun arkadaşım' dediğin an gibi. Sen de karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli ağabeyim.