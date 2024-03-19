Rıza Kocaoğlu 45 oldu
Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gözde Kocaoğlu ağabeyinin doğum gününü kutladı. Çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşan Kocaoğlu, "Karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli ağabeyim" mesajını paylaştı
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 45'inci yaşına gidi. Sevenleri ve ailesi Kocaoğlu'nun doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Gözde Kocaoğlu, ağabeyinin doğum günü için özel bir paylaşımda bulundu.
Gözde Kocaoğlu duygularını şöyle dile getirdi: Ağabeyciğim, ciğerimin köşesi. Büyürken bana şefkati, sevmeyi, ilgilenmeyi, görmeyi öğrettiğin için; daha sonraları da kapsamayı, yaşamayı, gülmeyi unutmamayı her şeyden önce ‘biz varız’ demeyi ve hissettirmeyi unutturmadığın için sana binlerce teşekkür ederim.