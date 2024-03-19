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        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu 45 oldu - Magazin haberleri

        Rıza Kocaoğlu 45 oldu

        Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gözde Kocaoğlu ağabeyinin doğum gününü kutladı. Çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşan Kocaoğlu, "Karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli ağabeyim" mesajını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:49
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        Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 45'inci yaşına gidi. Sevenleri ve ailesi Kocaoğlu'nun doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

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        Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Gözde Kocaoğlu, ağabeyinin doğum günü için özel bir paylaşımda bulundu.

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        Gözde Kocaoğlu duygularını şöyle dile getirdi: Ağabeyciğim, ciğerimin köşesi. Büyürken bana şefkati, sevmeyi, ilgilenmeyi, görmeyi öğrettiğin için; daha sonraları da kapsamayı, yaşamayı, gülmeyi unutmamayı her şeyden önce ‘biz varız’ demeyi ve hissettirmeyi unutturmadığın için sana binlerce teşekkür ederim.

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        Daha dün yine 'sahnede nasıl da devleşiyor bu adam' dedim seni izlerken. E ben seni izlerken hayran bakan küçük kardeşim hep işte. İlk kucağına aldığın gün gibi. 'işte bu benim oyun arkadaşım' dediğin an gibi. Sen de karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli ağabeyim.

        #Rıza Kocaoğlu
        #Gözde Kocaoğlu
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