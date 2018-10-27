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Kocaoğlu paylaşımına, “İyi ki doğdun kardom, kalbin kadar güzel bir ömrün olsun aslan kardeşim” notunu düştü. Kıvanç Tatlıtuğ ise Rıza Kocaoğlu’na “Kardom. İyi ki varsın. Kardeşimsin benim” sözleriyle karşılık verdi.