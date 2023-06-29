"OLUMSUZ SONUCU VARSA ONLARI DA GÖRECEĞİZ"



Proje ekibinde yer alan Alperen Açıkmeşe, `Ulusal Kutup Bilim Seferi´ne giden Türk bilim insanlarının çalışmalarının projelerine esin kaynağı olduğunu söyledi. Açıkmeşe, "Antarktika'dan alınan numunelerde Türk bilim insanları tarafından `mikroplastik´ tespit edilmişti. Bu bizi de Antarktika gibi uzak bir yerde mikroplastiklere rastlanıldıysa `acaba bizim yaylalarımızda da mikroplastik var mıdır´ diye düşündürdü. Bu düşüncemizi Ülgen Aytan Hocamıza anlattık. Hocamız bize numuneleri nasıl alıp nasıl analiz edeceğimizi öğretti. Eğitimden sonra aldığımız numuneleri laboratuvarda inceledik; analizlerin sonucunda mikroplastiklere rastladık. Biz bu araştırma ile mikroplastiklerin ne kadar sınır tanımaz bir kirletici olduklarını bir kez daha gözler önüne seriyoruz. Bunun sonucunda mikroplastiklerin ne kadar olumsuz sonucu varsa onları da göreceğiz" dedi.