Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet alırken ilk golün sahibi Robinho açıklamalarda bulundu.
Sambacı, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek "Golü attığım için mutluyum, kazandığımız için çok daha mutluyum. Fenerbahçe mükemmel oyunculardan kurulu bir takım. Biz galibiyeti sonuna kadar hak ettik. Alınan 3 puan şampiyonluk yarışında çok önemliydi. Fenerbahçe'nin lig sıralamasında ne durumda olduğunun önemi yok, birçok takımdan puan aldılar. Bu nedenle kazanmamız çok önemliydi. En çok sevdiğim işi yapıyorum. Sivas'ta daha çok orta sahada oynuyordum. Burada en uçta oynuyorum. Sivas'ta olduğu gibi burada da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
MOSSORO VE NAPOLEONİ'DEN AÇIKLAMALAR
Başakşehir'in galibiyetinin diğer mimarları Mossoro ve Napoleoni de istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söylediler. Mossoro, "35 yaşında olmama rağmen iyi oynadığımı düşünüyorum. Yaşın önemi yok, kendime iyi bakıyorum. Son haftalarda maça iyi başlıyoruz, Fenerbahçe'ye karşı da bunu yaptık. Fenerbahçe konumu ne olursa olsun kaliteli ve büyük bir camia. Bugün inancın zaferiydi" derken galibiyet golünü atan Napoleoni ise şöyle konuştu: "İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı biraz bocaladık. Maçı bırakmadık. Herkes inanmıştı ve şampiyonluk yolunda önemli 3 puan aldık. Başakşehir için elimden geleni yapıyorum. Hoca ne kadar süre verirse, ben hazırım. İnşallah bu golüm şampiyonluğa katkı sağlar."
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