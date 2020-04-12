Robinho, kariyerine ülkesi Brezilya'da mı devam edecek? Medipol Başakşehir'de oynayan yıldız futbolcunun, Santos'a döneceği konuşuluyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Santos Başkanı Jose Carlos Peres, "Robinho'nun, Santos'da her zaman yeri var. O da buraya dönmek istiyor. Alacağını, menajeriyle konuştuk" dedi.

Santos'un, Robinho'ya borcunun 4 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

Robinho, futbola Santos'ta başlamıştı. 2005 yılına kadar Brezilya ekibinde görev yapan yıldız oyuncu, burada dikkatleri çekmiş ve Real Madrid'in yolunu tutmuştu. 2019 yılında turuncu lacivertli formayı giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.