Medipol Başakşehirli Robinho'ya Göztepe talip oldu. Sezon sonunda ülkesine dönmesi beklenen Brezilyalı futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir teklif geldi. Göztepe, 36 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etme fırsatını kaçırmak istemedi. Ege ekibinin Brezilyalı oyuncuyu 1 yıl sarı-kırmızılı formayı giymeye ikna ettiği iddia edildi.

Medipol Başakşehir'den yılda 2 milyon euro kazanan Robinho'nun, Göztepe'nin senelik 500 bin euro teklifini kabul etmesi, tarafların anlaşmasında etkili oldu. Bu sezon istediği forma şansını bulamayan tecrübeli oyuncu, gol veya asist üretemedi.

Robinho, bir önceki takımı Demir Grup Sivasspor'da ise 33 maçta 12 gol 5 asistlik bir performans sergiledi. Brezilya basını önceki günlerde Robinho'nun futbola başladığı Santos'a döneceğini yazmıştı.