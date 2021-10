Roblox çöktü iddiaları, sabah saatlerinden bu yana devam eden erişim problemleri sonrası oyunseverlerin gündeminde yer alıyor. Twitter'daki raporlara göre, Roblox birkaç saattir kapalı ve Oyunlar ve Hesap Bilgi Servislerini etkiliyor.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcı oturum açamadı ve çeşitli hizmetler kullanılamaz hale geldi. Sorunlar ortaya çıkmadan hemen önce platformda yaklaşık üç milyon kullanıcı vardı. Kesinti nedeniyle oyuncu sayısı hızla sadece 300.000 kullanıcıya düştü.

Oyunu açmak isteyen kullanıcıların karşısına "We're making things more awesome. Be back soon" uyarısı çıkarken, hesaba erişimde problemler yaşanmaya devam ediyor.

ROBLOX'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Roblox resmi Twitter hesabı 29 Ekim 18:00 sularında "Şu anda Roblox'u kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Dahili bir hizmet sorunu, oyuncuların erişmeye çalıştığı web sunucusunda büyük olasılıkla bir hata olduğu anlamına gelir.

Birkaç ay önceki Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintilerinden de hatırlayacağınız gibi, sunucular çevrimiçi platformlar ve sosyal ağlardaki kesintilerin en yaygın nedenlerinden biridir.