Robotların zaferi 0:00 / 0:00

Anadolu Hayat Emeklilik, sektörde 30 yılı geride bıraktı. 30 yıllık birikimin sağladığı tecrübeyle, ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam ettiklerini dile getiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk:“Şirketimiz 2020 yılı gibi zorlu bir dönemde başarılı sonuçlar elde etti. Yılı gönüllü ve otomatik katılım toplamından oluşan bireysel emeklilik sistemi fon büyüklüğünde özel emeklilik şirketleri arasında ilk sırada tamamladık. Şirketimizin fon büyüklüğü yüzde 33,1 artışla 30,5 milyar TL'yi, katılımcı sayısı ise yüzde 5,9 artışla 1,9 milyon kişiyi aştı. Hayat sigortalarında ise 1,7 milyar TL tutarındaki prim üretimi ile sektör ortalamasının üzerinde büyüdük” dedi. Genel Müdür Ertürk'ün verdiği bilgiye göre Anadolu Hayat Emeklilik'te yapay zeka tarafından yönetilen fonlar yüzde 31.4 getiri ile normal fonları geride bıraktı. Şirketin diğer fonları da yüzde 26 ile enflasyonun iki katı getiri sağladı.

FONLARIN YÜZDE 7'SİNİ ROBOT YÖNETİYOR

Varlık yönetiminde son 10 yılın en önemli yeniliklerinden birinin robot fon danışmanlığı hizmeti olduğunu belirten Ertürk: “Robo-danışmanlık hizmetleri hızla gelişiyor. Dünyada 2017 yılında fon robotları tarafından yönetilen varlık toplamı 298 milyar dolar iken, 2025 yılında bu rakamın 2,8 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Bireysel emeklilik sektörü, Türkiye’de robo-danışmanlığın büyümesi ve gelişimi için çok uygun bir sektör. Hayata geçirdiğimiz ve halen sektörümüzde ilk ve tek olan robot fon danışmanlığı hizmetimiz FonMatik ROBO, hızlı bir şekilde büyüyor. Bu hizmetimizden yararlanan bireysel emeklilik katılımcılarımız, 2020 yılında birikimlerini kendilerine en uygun fonlarda tatminkâr reel getirilerle değerlendirme imkânı buldular. FonMatik ROBO’ya emanet edilen fon büyüklüğünün Şirketimiz gönüllü BES toplam fon büyüklüğündeki payı yüzde 7,1. Yani her 100 TL’nin 7 TL’sini FonMatik ROBO yönetiyor. 2020 yıl sonu itibarıyla 45 bin müşterimizin tercih ettiği FonMatik ROBO tarafından yönetilen fon büyüklüğü de 1,8 milyar TL seviyesinde” dedi.

EMEKLİLERİN YARISI KALDI

Şimdiye kadar 35 kişinin Anadolu Hayat aracılığı ile emekli olmaya hak kazandığını anlatan Ertürk ancak bunlardan yarısının sistemin getirisinden razı olduğu için sistemde kaymaya devam ettiğini ifade etti. Ertürk ayrılanların ise birikimlerini toplu istemeyi tercih ettiklerini söyledi.

Anadolu Hayat Emeklilik’in 2020 yılında bir ilki gerçekleştirdiğinibelirten Ertürk; “Hayat ve hayat dışı sigorta ve reasürans şirketlerinden oluşan sigorta sektöründen BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kabul edilen ilk şirket olduk. Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan 58 şirket endekste yer alıyor. Şirketlerin çevresel, sosyal, kurumsal yönetim, insan ve çalışan hakları ile şeffaflık konularında uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlemeye tabi tutulduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeİş Bankası Grubu’na bağlı dördüncü şirket olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

DİJİTAL KANALLAR FAZLA KULLANILIYOR

Pandemi döneminde Anadolu Hayat Emeklilik müşterilerinin satış ve satış sonrası hizmet talepleri için dijital kanalları daha fazla kullanmaya başladığını söyleyen Ertürk; “Covid-19 salgını, tüm dünya ve sektörler üzerindeki etkisini sürdürürken tüketici davranış ve önceliklerinde değişimi de beraberinde getirdi. Bu çerçevede 2020 yılı, ürün ve hizmetlere ulaşmada dijital kanalların öne çıktığı bir yıl oldu. Müşterilerimizdeki bu davranış değişikliğinin kalıcı olmasını bekliyoruz. 2021 yılında inovasyon ve dijitalleşme vizyonumuzla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye devam edeceğiz. Dijital olgunluk seviyemizi daha da yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

PANDEMİDE TASARRUFLAR ARTTI

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Ertürk,pandemi döneminde tasarruf bilincinin arttığını ve güvencenin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi. Yurt içi tasarrufların artırılması gerektiği konusuna dikkat çeken Ertürk: “Yurt içi tasarrufların ülkemiz Gayri Safi Yurt içi Hasıla'ya oranı yüzde 25’ler seviyesinde. Tasarruf Yatırım Dengesi’ne göre Türkiye’nin tasarrufları, ihtiyaç duyduğu yatırımları finanse etmeye yetmiyor. Bu nedenle dış tasarruflara bağımlılık oluşuyor. Bireysel Emeklilik Sistemi yurt içi tasarruf açığının azaltılmasında kritik öneme sahip. Pandemi gibi olağan dışı bir dönem gösterdi ki bireyler, geleceğe yönelik belirsizlikler sebebiyle kaygı duymaya başlayınca tedbir amaçlı tasarruf yapmaya başlıyorlar. Ekonomik açıdan sıkıntılı geçirilen bu dönemde biriktirmenin ne kadar kıymetli olduğu anlaşıldı. Gerek bireysel emeklilik fon büyüklüğü gerekse birikimli hayat sigortası prim üretiminde bu dönemde yüksek büyüme oranlarına ulaşıldı. Bu yıl hayata geçirilmesi beklenen tüm düzenlemeler de sektörümüzün daha da büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.