Sosyal medya aracılığı ile ulaştıkları minik taraftar Arda Osma ile ailesini Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde ağırlayan bordo-mavililer, daha sonra Rodallega ile tanıştırıldıktan sonra forma değişimi yaptı. Rodallega hayranı olduğunu belirten 11 yaşındaki Arda Osma, "11 yaşındayım. Çarşıbaşı Ortaokulu´nda beşinci sınıf öğrencisiyim. Ben de futbol oynuyorum. Trabzonspor´un maçları öncesi bazen heyecandan uyuyamıyorum. Babam Rodallega ile buluşacağımı söyledikten sonra dün gece de uyuyamadım. Ben sağ açık oynuyorum ama Rodallega´ya hayranım. Umarım ileride onun kadar iyi bir oyuncu olurum. Bugünü asla unutmayacağım" dedi. Rodallega ile buluştuğunda heyecanı gözlerinden okunan Arda, ayrıca Teknik Direktör Ünal Karaman ile de bir araya geldi.

RODALLEGA: "ATACAĞIM GOL ARDA İÇİN OLACAK"

Minik taraftarın kulübüne gösterdiği bağlılığı asla unutmayacağını kaydeden forvet oyuncusu Rodallega ise, "Bu minik taraftarımızı ve onun kulübüne gösterdiği bağlılığı hayatım boyunca unutmayacağım. Kayseri maçında atacağım gol Arda için olacak. Bana hediye ettiği formasını da çerçeveletip saklayacağım" ifadelerini kullandı.

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