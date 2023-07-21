Rodrigo Becao için çarpıcı yorumlar: Kaya gibi stoper!

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Dimitri Conti (Tuttomercatoweb): KAYA GİBİ STOPER "Becao sağlam bir stoper. En çok öne çıkan özelliği fiziksel gücü. Çok kuvvetli bir oyuncu aynı zamanda hava toplarına da hakim. Kafa vuruşlarında isabet yüzdesi epey yüksek. Klasik bir oyun stiline sahip, 'kaya' gibi bir stoper.

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Oyununda göze çarpan ciddi bir eksikliği yok, belki biraz hızlanma sorunu var ama yavaş bir oyuncu asla değil. Geriden oyun kurmak için temel teknik becerilere de sahip. Türkiye'nin en iyi üç stoperi arasına girecektir."