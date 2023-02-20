Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İtalya
ABONE OL

Roma ve Juventus haftayı galibiyetle kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Roma evinde Hellas Verona'yı 1-0 yenerken, Juventus da deplasmanda Spezia'yı 2-0 mağlup etti. Merih Demirallı Atalanta, kendi seyircisi önünde Lecce'ye 2-1 mağlup oldu.

Roma ve Juventus haftayı galibiyetle kapattı
AA

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, ligde üst sıralara oynayan Roma, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Hellas Verona'yı ağırladı.

Sarı-kırmızılı başkent ekibi, Hellas Verona'yı 45. dakikada Ola Solbakken'in golüyle yenerek, 3 puan aldı.

Roma bu galibiyetle puanını 44'e çıkardı ve puan tablosunda 3. basamakta lider Napoli'nin 18 puan gerisinde yer aldı.

Juventus ise deplasmanda Spezia'yı 2-0 yendi. Juventus’a galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Moise Kean ve 66. dakikada Angel Di Maria kaydetti.

Juventus, ligde üst üste 3. maçından galip ayrıldı.

Futbolcu transferlerindeki mali usulsüzlükler sebebiyle sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan 15 puan silme cezası alan Juventus, bu galibiyetle puanını 32 yaptı ve 7. sıraya çıktı.

Merih Demirallı Atalanta kendi sahasında mağlup

Serie A'nın 23. haftasında bugün oynanan bir diğer karşılaşmada ise Merih Demirallı Atalanta, kendi seyircisi önünde Lecce'ye 2-1 mağlup oldu.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın ilk 11'de başlayıp 75. dakikaya kadar forma giydiği maçta, Lecce'yi galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Assan Ceesay ile 74. dakikada Alexis Blin attı.

Atalanta'nın tek golü ise 87. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.

Atalanta, 41 puanla 6. sırada kaldı. Lecce ise puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda 13. basamağa çıktı.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Fiorentina-Empoli: 1-1 ve Salernitana-Lazio: 0-2.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar
FUTBOL Onur Bulut gerilimi! İşte açıklamalar
Fenerbahçe'nin transfer gündemi!
FUTBOL Fenerbahçe'de hareketli saatler!
Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek
FUTBOL Devlet töreni düzenlenecek
Arsen Zakharyan'da flaş gelişme! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri
FUTBOL Zakharyan'da flaş gelişme!
Carlo Ancelotti: Türkiye'ye de saygısızlık!
FUTBOL "Türkiye'ye de saygısızlık!"
Fernando Muslera'nın dönüş tarihi erken olacak!
FUTBOL Dönüş tarihi erken olacak!
Galatasaray Roma maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Roma maçı biletleri çıktı mı? GS Roma dostluk maçı
FUTBOL Galatasaray Roma maçı ne zaman oynanacak?
Gökhan Zan deprem anını anlattı: Her evin altında atom bombaları patlıyordu
FUTBOL "Atom bombaları patlıyordu"
Altınordu'da Mustafa Karaman profesyonel oldu
FUTBOL Altınordu'da Mustafa profesyonel oldu
Beşiktaş'ta yeni transferler Antalyaspor maçında yok
FUTBOL Kadro sıkıntısı! Yeni transferler...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.