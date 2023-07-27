Romantizm, kaos, dram hepsi bir arada! İşte son yılların en popüler gençlik dizileri!
Romantizmden, çetrefilli aşklardan, kaos, bilim kurgu ve gizemli olaylara kadar uzanan gençlik dizileri 7'den 70'e birçok insanın ilgisini çekiyor. Sizler için gençler ve her zaman genç kalanlara en iyi yapımları derledik.
GOSSIP GIRL - 2007, IMDb: 7,5
Özet. Gossip Girl, Cecily Von Ziegesar'ın aynı adlı kitap serisine dayalı bir Amerikan gençlik drama dizisidir.
13 REASONS WHY - 2017, IMDb: 7,5
Özet: 13 Reasons Why, yeni başladığı lisede gördüğü baskılardan dolayı intihar eden ve geriye kimler yüzünden intihar ettiğini anlattığı 13 kaset kaydı bırakan Hannah Baker isimli bir kızın hikayesini anlatıyor.
STRANGER THINGS - 2016, IMDb: 8,7
Özet: Stranger Things, 80'lerde Indiana Eyaleti'nin Hawkins kasabasında geçen garip olayları konu almıştır. Will Byers'ın kaybolmasıyla arkadaşları; Mike, Dustin ve Lucas, annesi, polis şefi Jim Hopper olay hakkında araştırma yapmaya başlar. Bu serüvene özel yetenekleri olan Eleven isimli genç bir kız da dahil olur.
PRETTY LITTLE LIARS - 2010, IMDb: 7,4
Özet: İki kişi bir sırrı, ancak biri ölüyse saklayabilir. Alison'ın gizemli ölümünün ardından geride kalan dört liseli genç kızın, birbirlerinden sakladıkları sırları vardır. Bu sırlar gün geçtikçe açığa çıkacak ve kızlar zor durumda kalacaktır.
THE 100 - 2014, IMDb: 7,6
Özet: Kass Morgan'ın aynı isimli kitap serisinden uyarlanan The 100, bir kıyamet sonrası draması. Bir nükleer savaş dünyayı yok ettikten 97 yıl sonra, insanlıktan kalan tek örnekleri barındıran bir uzay gemisi, 100 genci dünyayı tekrar insanlarla doldurmak için geri gönderir.
SKINS - 2007, IMDb: 8,2
Özet: Skins, Bristol, Güneybatı İngiltere’de yaşayan bir grup ergenin lise eğitimlerinin son iki yılını konu alan bir Birleşik Krallık TV dizisi.
RIVERDALE - 2017, IMDb: 6,5
Özet: Archie çizgi romanlarının ana karakterleri Archie, Betty ve Veronica'yı merkezine taşıyan yapımda küçük bir kasaba olan Riverdale'in uzaktan görünen sessiz sakin halinin altında yatan karanlıkta yaşananlar anlatılıyor.
MY MAD FAT DIARY - 2013, IMDb: 8,4
Özet: My Mad Fat Diary, Rae Earl’ün 'My Mad Fat Teenage Diary' isimli kitabından senaryolaştırılmış E4 çıkışlı dizidir.
MISFITS - 2009, IMDb: 8,2
Özet: Toplum hizmetinde görev alan beş genç, çalıştıkları sosyal hizmet kurumunda çıkan fırtına sonucu özel güçlere sahip olurlar. Her birinin farklı bir gücü vardır, ancak hepsi ergen ve umursamaz havada olduğu için güçlerini olmadık işlerde kullanmayı tercih ederler, zaten isteseler de güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri biraz vakit alacaktır.
SKAM - 2015, IMDb: 8,6
Özet: Skam, West End Oslo'daki zengin Frogner semtindeki bir spor salonu ve Norveç’in en eski kız lisesi olan Hartvig Nissen Okulu'ndaki gençlerin günlük yaşamları hakkında bir Norveç gençlik dramasıdır.
FRIDAY NIGHT LIGHTS - 2006 , IMDb: 8,7
Özet: Amerikan futbolu koçu olan Eric Taylor, karısı Tami ve kızı Julie ile birlikte küçük bir Teksas kasabasına yerleşir. Yeni bir hayata adım atan Eric, karşılaşacağı zorluklardan habersiz kasaba sakinlerinin oldukça önem verdiği Dillon Lisesi Panterlerine koçluk yapmak için işe alınır. Eric, takımı şampiyon yapmak için genç sporcularla zorlu bir mücadeleye girişir.
THE UMBRELLA ACADEMY - 2019, IMDb: 7,9
Özet: Dizide, Umbrella Academy olarak bilinen süper kahramanların olduğu bir eğitim mekanında yer alan, birbirleriyle pek anlaşamayan bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Akademidekiler kendilerini büyüten babalarının gizemli ölümünü çözmeye çalışıyor.