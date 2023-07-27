Romantizm, kaos, dram hepsi bir arada! İşte son yılların en popüler gençlik dizileri!

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MISFITS - 2009, IMDb: 8,2

Özet: Toplum hizmetinde görev alan beş genç, çalıştıkları sosyal hizmet kurumunda çıkan fırtına sonucu özel güçlere sahip olurlar. Her birinin farklı bir gücü vardır, ancak hepsi ergen ve umursamaz havada olduğu için güçlerini olmadık işlerde kullanmayı tercih ederler, zaten isteseler de güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri biraz vakit alacaktır.