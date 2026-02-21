Canlı
        Opera-Bale 'Romeo ve Juliet Balesi' AKM'de

        'Romeo ve Juliet Balesi' AKM'de

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 25-26-28 Şubat ve 4-12-14 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği "Romeo ve Juliet" Balesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 21.02.2026 - 00:23 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:23
        'Romeo ve Juliet Balesi' AKM'de
        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, seyircilerin kalplerine dokunan “Romeo ve Juliet” balesini yeniden sahne ışıklarıyla buluşturacak. Aşkın en kırılgan ve en büyülü hâlini dansın zarafetiyle birleştiren eser; 25, 26 ve 28 Şubat 2026 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        William Shakespeare’in yüzyıllardır sanatın her alanına ilham kaynağı olan ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, sahne sanatlarındaki en etkileyici yorumlarından biri olan Sergey Prokofyev’in bestesiyle hayat bulacak. Klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip olan bu başyapıt hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak izleyiciyi selamlayacak.

        Romeo ve Juliet’in birbirine düşman iki ailenin gölgesinde yeşeren saf ve yasak aşkı, Prokofyev’in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi eşliğinde unutulmaz bir görsel ve işitsel şölene dönüşecek. İlk sahnelendiği günden bu yana hikâye anlatımının en başarılı örneklerinden biri kabul edilen eser; aşk, tutku, nefret ve fedakârlık gibi insan doğasının en güçlü duygularını zarif bir estetik içinde harmanlayacak.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin repertuvar geçmişinde özel bir konumu bulunan eser, ünlü koreograf Ricardo Amarante’nin İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle sahnelenecek. Klasik balenin teknik inceliklerini dramatik anlatımla ustalıkla birleştiren bu özel yapım, AKM’nin büyüleyici atmosferinde izleyenlere derin bir hikâye deneyimi sunacak.

        Romeo ve Juliet-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 25-26 Şubat ve 04-12 Mart saat 20.30’da, 28 Şubat ve 14 Mart saat 15.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

