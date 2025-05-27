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        Haberler Spor Futbol Ronaldo'dan ayrılık sinyali - Futbol Haberleri

        Ronaldo'dan ayrılık sinyali

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılık sinyali verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 00:43 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:43
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        Ronaldo'dan ayrılık sinyali!
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        Suudi Arabistan Pro Ligi'nde sezonu 3. sırada bitiren Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        40 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.

        Al-Nassr'da 200 milyon euro maaşı olan ve kontratı sona eren Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibine bu paylaşıma veda ettiği gündeme düştü.

        BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ

        Cristiano Ronaldo için geçtiğimiz günlerde gündeme Beşiktaş iddiası da gelmişti. İngiliz basını, Al Nassr ile sözleşmesi biten Ronaldo'nun sonraki takımının Beşiktaş olabileceğini de öne sürmüştü.

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        İKİNCİ KEZ GOL KRALI

        Öte yandan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig'de üst üste ikinci kez gol kralı oldu. Ligde bu sezon 30 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 25 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        Cristiano Ronaldo bu sezon genelinde 41 resmi maça çıktı, 35 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

        KUPASIZ TAMAMLADI

        Oynadığı her kulüpte kupa kazanan Portekizli yıldız ilk kez bir kulüpte kupa kazanamadı.

        TOPLAM PERFORMANSI

        Al Nassr'da 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol atarken, 19 asist yaptı.

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