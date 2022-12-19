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Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı?

2022 Dünya Kupası heyecanlı dakikalara sahne oldu. Arjantin-Fransa arasındaki karşılaşma uzatmalara gitmesinin ardından Dünya Kupası şampiyonu penaltılarda belli oldu. Messi'li Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Turnuvanın sona ermesiyle Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kazanıp kazanmadığı gündem oldu. İşte Cristiano Ronaldo kaç Dünya Kupası kazandı sorusuna dair yanıtlar...

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  • Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Cristiano Ronaldo kaç Dünya Kupası kazandı?

    2022 FIFA Dünya Kupası heyecanlı dakikalara sahne oldu. Çeyrek finalde elenen Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo yaşı sebebiyle belki de son Dünya Kupasına katıldı. Arjantin'in kupayı kazanmasıyla Ronaldo'nun Dünya Kupası'nı kazanıp kazanmadığı sorgulanıyor. İşte detaylar...
  • Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Cristiano Ronaldo kaç Dünya Kupası kazandı?

    RONALDO DÜNYA KUPASINI KAZANDI MI?

    Cristiano Ronaldo futbol kariyeri boyunca henüz Dünya Kupası kazanmış değil. 
  • Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Cristiano Ronaldo kaç Dünya Kupası kazandı?

    PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İLE RONALDO HANGİ KUPALARI ALDI?

    Avrupa Futbol Şampiyonası (1): 2016

    UEFA Uluslar Ligi (1): 2019

    Avrupa Futbol Şampiyonası Final (1): 2004

    Avrupa Futbol Şampiyonası Üçüncülük (1): 2012

    FIFA Konfederasyonlar Kupası Üçüncülük (1): 2017

    FIFA Dünya Kupası Dördüncülük (1): 2006 FIFA Dünya Kupası
  • Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Cristiano Ronaldo kaç Dünya Kupası kazandı?

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