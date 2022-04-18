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Ronaldo'nun acı günü

Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeni dünyaya gelen ikiz çocuklarından biri hayatını kaybetti. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti haberi sosyal medyadan duyurdu

Ronaldo'nun acı günü

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in yeni dünyaya gelen ikiz bebeklerinde biri hayatını kaybetti. Çift, haberi sosyal medyadan duyurdu. Yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı.

"Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa bize güç, umut ve mutluluk veriyor. Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez"

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