Rönesans Holding’e EMEA Finance’tan beş ödül

Rönesans Holding ve grup şirketleri, uluslararası finans dünyasının saygın organizasyonlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen iki ayrı ödül programından toplam beş ödül aldı.

EMEA Finance’ın Project Finance Awards 2025 programı kapsamında, Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın İzmir ve Ankara’daki alışveriş merkezi projelerinin satın alımına yönelik işlemi, ‘En iyi Gayrimenkul Anlaşması (Best Real Estate Deal)’ ödülüne layık görüldü. Rönesans Gayrimenkul, yedi şehirde faaliyet gösteren ve 740 bin metrekare kiralanabilir alanda Türkiye’nin en büyük ticari gayrimenkul şirketi olarak yılda 114 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

Rönesans Holding tarafından hayata geçirilen Nakkaş–Başakşehir Otoyolu Projesi de Project Finance Awards 2025 kapsamında ‘En İyi Kamu Özel İş Birliği Anlaşması (Best PPP Deal)’ ödülünün sahibi oldu.

Rönesans Holding ve TotalEnergies ortaklığındaki Rönesans Enerji de EMEA Finance’tan üç ödül kazandı. Şirket, Project Finance Awards 2025’te Türkiye’de hayata geçirdiği yenilikçi lisanssız yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ‘En İyi Yenilenebilir Enerji Anlaşması (Best Renewable Energy Deal)’ ödülünü aldı. Achievement Awards 2025’te ise Gökçedağ Enerji satın alımıyla ‘Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ndeki En İyi Yenilenebilir Enerji Satın Alma ve Birleşme İşlemi (Best M&A Renewables Deal in EMEA)’ ve Alaçam Enerji’nin refinansmanına yönelik kredi işlemiyle ‘Başarı Ödülü (Achievement Award)’ ödüllerinin sahibi oldu.