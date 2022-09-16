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Haberler Gündem Eğitim Tarih Rönesans Mimarisi ve Özellikleri: Rönesans Dönemi Mimarları Kimler, Eserleri Neler?
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Rönesans mimarisi ve özellikleri: Rönesans dönemi mimarları kimler, eserleri neler?

Rönesans mimarisi; antik mimariden büyük oranda etkilenmiş ve Orta Çağ kültüründen ziyade Antik Yunan ve Roma kültürünün yeniden canlandırılması fikri üzerine ortaya çıkmıştır. Dini yapıların yanında sivil yapıların da inşa edildiği ve taş ile mermerin sıklıkla kullanıldığı Rönesans mimarisi nedir? Rönesans dönemi mimarisi özellikleri nelerdir? İnsan ölçeğine uygun yapılar inşa etmek amacıyla gotik tarzın göğe yükselen yapılarının aksine daha yatay yapılan inşa edilen en ünlü Rönesans yapıları nelerdir? Rönesans mimarisi hakkında tüm bilgileri siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık.

Rönesans Mimarisi ve Özellikleri: Rönesans Dönemi Mimarları Kimler, Eserleri Neler?
Rönesans Dönemi Mimarları Kimler, Eserleri Neler?
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Gotik mimarinin Tanrı’ya ulaşma anlayışının aksine merkeze insanı koyan Rönesans mimarları eserleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Rönesans Dönemi Mimarisi Özellikleri

Antik Çağ’a duyulan hayranlık ve merak sanatta ve edebiyatta olduğu gibi Rönesans mimarisinde de izlerini göstermektedir. Özellikle Romalı mimar ve mühendis Marcus Vitruvius Pollio’ya ait olan De Architectura adlı eser bu dönemde detaylı bir şekilde incelenerek önce İtalyancaya ardından da farklı dillere çevrilmiştir. Rönesans mimarisinin ortaya çıkışında bu kitabın etkisi oldukça fazladır. Bu kitapta yer alan ve bir mimari eserin olmazsa olmazı olarak sıralanan kullanışlılık-sağlamlık-güzellik üçlemesi; Rönesans mimarisine kullanışlılık-sağlamlık-kalıcılık ve güzellik olarak geçmiştir.

1420 ile 1600 yılları arasını kapsayan Rönesans Dönemi Mimarisi özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • İnşa edilen yapılar sayısal oranlara göre yapılmışlardır.
  • Bu dönemde mimarlar gotik mimari stilleri terk etmişler fakat yapı ve yapımda Gotik üslup kullanılmıştır.
  • Yapıların görüntüleri küp ya da paralelyüz gibi basit geometrik şekildedir.
  • Antik mimariden etkilenilmiş fakat bu durum sadece yapının cephelerinde dekoratif maksatla kullanılmıştır.
  • Roma mimarisinde sadece ön yüzde kullanılan süsleme ve bezemeler; Rönesans mimarisinde ise tüm cephelerde uygulanmıştır.
  • Gotik mimaride olan göğe; dolaylı olarak da Tanrı’ya ulaşma fikri bu dönemde terk edilmiştir. Rönesans mimarisi Gotik mimarinin aksine daha yatay bir forma sahiptir.
  • Dinsel mimarinin yanında, yeni ortaya çıkan sınıfa hizmet veren sivil mimari de bu dönemde oldukça gelişmiştir. Saray, konak gibi eserler bu anlayışa örnektir.
  • Rönesans dönemine ait olan mimari eserlerde ışıklandırma sistemi; kişiyi mekânın en kutsal yerine yönlendirecek şekilde kullanılmıştır.
  • Gotik mimarideki yüksek kuleler yerini bu dönemde kubbelere bırakmıştır.
  • Resim özellikle de heykeller Rönesans mimarisinde önemli bir yer tutmaktadır. Sivil yapıların avlularını ve kent meydanlarının merkezlerini heykeller süslemektedir.

Rönesans Dönemi Mimarları ve Eserleri

Filippo Brünelleschi (1377 – 1446)

Rönesans mimarisinin ilk temsilcisi olarak kabul edilen Brünelleschi; Floransa Öksüzler Yurdu ve Floransa Pazzi Şapeli gibi iki önemli esere imza atmıştır. Roma’ya giderek o döneme ait eserleri inceleyen mimar, oradan aldığı esin ile kendi tarzında önemli eserler inşa etmiştir.

Leon Battista Alberti (1404 – 1472)

İtalya’nın Rimni şehrinde yer alan Malatestino Tapınağı en önemli eserlerindendir. 1446 yılında başlanan ama tamamlanamayan bu yapı Roma dönemi yapılarını hatırlatmaktadır.

Michelangelo Buanorotti (1475 – 1564)

Mimarlığının yanında aynı zamanda büyük bir heykeltıraş ve ressam da olan Michelangelo’nun en dikkat çeken iki eseri Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Bazilikası ve Roma’da bulunan Farnese Sarayı’dır. İnşa etmiş olduğu mimari eserlerin yanında, Sistine Şapeline yaptığı freskler ve Davud Heykeli ile de tanınmaktadır.

İtalya’da bulunan bu örneklerin dışında; Chambord Şatosu ve Azay-le-Rideau Kalesi Fransa’da, Heidelberg Kalesi ve Johannisburg Sarayı Almanya’da, El Escorlia ve 5. Karl Sarayı İspanya’da, Queen’s Home ve Hardwick Hole ise İngiltere’de, Rönesans dönemi mimarisinin en güzide örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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