Rosier adım adım Osasuna'ya!
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Leganes'le sözleşmesi sona eren Valentin Rosier'in, La Liga ekiplerinden Osasuna'yla anlaşma sağladığı belirtildi.
Giriş: 27.05.2025 - 10:17 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:17
Leganes ile sözleşmesi biten Valentin Rosier, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor.
Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Osasuna, Rosier ile anlaşma sağladı.
Rosier'in sağlık kontrollerinden geçeceği ve Osasuna'ya 3 yıllık imza atacağı belirtildi.
Beşiktaş'tan sonra Leganes'e imza atan 28 yaşındaki Valentin Rosier, İspanyol ekibinde 36 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
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