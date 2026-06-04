Rubio: İsrail'in genişlemesi ABD politikası değil

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Senatosu Bütçe Alt Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve Orta Doğu'da devam eden çatışma hakkındaki sorularını yanıtladı.

ABD Senatörü Jeff Merkley'in İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Lübnan, Suriye ve Gazze'ye doğru genişleme isteğini gündeme getirmesi üzerine, Rubio böyle bir şeyi hedeflemediklerini açıkça dile getirdiklerini söyledi.

AA'nın haberine göre Rubio, "Az önce tarif ettiğiniz şeyin, sizin sözlerinize dayanarak söylüyorum, ABD politikası olmadığını, statükoyu istediğimizi, yani Batı Şeria'da daha geniş bir durumu istikrarsızlaştırabilecek ek eylemlerin yapılmayacağını defalarca savunduk." ifadelerini kullandı.

REKLAM

İsrail'in Lübnan'da toprak iddiasını dillendirdiğini hatırlatan Rubio, "Ancak Suriye'de ve özellikle Suriye'nin güneyinde onlarla çok yakından ilgilendiğimizi de ifade ettim. Orada, İran unsurlarının kendilerini hedef almak için kullanacağından korktukları için bir güvenlik koridoru oluşturmaları gerektiğini savunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, İsrail'in Suriye ile ilgili söz konusu endişelerini gidermek için Suriyeli yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

İsrailli siyasetçilerin açıklamalarıyla ilgili yorum yapmak istemediğini belirten Rubio, Gazze'de takip edilecek yolla ilgili olarak da 20 maddelik barış planının "oldukça açık" olduğunu vurguladı.

Rubio, "Plan Gazze'nin, şu anda oluşturulmakta olan otokratik bir yapı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu yapıda, şu anda eğitmeye çalıştığımız polis memurları ve yatırım için koşullar yaratan uluslararası bir istikrar gücü bulunuyor; böylece orada bir ekonomi kurulabilir ve insanlar şu anda olduğu gibi enkaz içinde yaşamak zorunda kalmazlar." dedi.

Senatör Merkley'in ısrarı üzerine Batı Şeria'daki İsrailli işgalcilerin eylemlerine değinen Rubio, "Bunu defalarca dile getirdik ve aslında, dediğim gibi, bunun üzerinde çalıştığımız diğer bazı şeylere engel olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.