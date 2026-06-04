Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rubio: İsrail'in genişlemesi ABD politikası değil | Dış Haberler

        Rubio: İsrail'in genişlemesi ABD politikası değil

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli yetkililerin dillendirdiği üzere ülke sınırlarının Lübnan, Suriye ve Gazze'ye doğru genişlemesinin "ABD'nin politikası olmadığını" bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 03:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail'in genişlemesi ABD politikası değil"

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Senatosu Bütçe Alt Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve Orta Doğu'da devam eden çatışma hakkındaki sorularını yanıtladı.

        ABD Senatörü Jeff Merkley'in İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Lübnan, Suriye ve Gazze'ye doğru genişleme isteğini gündeme getirmesi üzerine, Rubio böyle bir şeyi hedeflemediklerini açıkça dile getirdiklerini söyledi.

        AA'nın haberine göre Rubio, "Az önce tarif ettiğiniz şeyin, sizin sözlerinize dayanarak söylüyorum, ABD politikası olmadığını, statükoyu istediğimizi, yani Batı Şeria'da daha geniş bir durumu istikrarsızlaştırabilecek ek eylemlerin yapılmayacağını defalarca savunduk." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İsrail'in Lübnan'da toprak iddiasını dillendirdiğini hatırlatan Rubio, "Ancak Suriye'de ve özellikle Suriye'nin güneyinde onlarla çok yakından ilgilendiğimizi de ifade ettim. Orada, İran unsurlarının kendilerini hedef almak için kullanacağından korktukları için bir güvenlik koridoru oluşturmaları gerektiğini savunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Rubio, İsrail'in Suriye ile ilgili söz konusu endişelerini gidermek için Suriyeli yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

        İsrailli siyasetçilerin açıklamalarıyla ilgili yorum yapmak istemediğini belirten Rubio, Gazze'de takip edilecek yolla ilgili olarak da 20 maddelik barış planının "oldukça açık" olduğunu vurguladı.

        Rubio, "Plan Gazze'nin, şu anda oluşturulmakta olan otokratik bir yapı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu yapıda, şu anda eğitmeye çalıştığımız polis memurları ve yatırım için koşullar yaratan uluslararası bir istikrar gücü bulunuyor; böylece orada bir ekonomi kurulabilir ve insanlar şu anda olduğu gibi enkaz içinde yaşamak zorunda kalmazlar." dedi.

        Senatör Merkley'in ısrarı üzerine Batı Şeria'daki İsrailli işgalcilerin eylemlerine değinen Rubio, "Bunu defalarca dile getirdik ve aslında, dediğim gibi, bunun üzerinde çalıştığımız diğer bazı şeylere engel olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 3 Haziran 2026 (Araç Ve Ev Sahipleri Dikkat! Kasko Ve DASK'ta Yeni Dönem!)

        Sigorta Sektörü 2026'ya nasıl başladı? Sigorta primlerinde branş dağılımı ne? DASK ve konut sigortasına talep nasıl? Afetlerin sigorta primlerine etkisi ne? DASK sigortası teminatları nelerdir? Kasko primlerinde artış var mı? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı ...
        #Marco Rubio
        #ABD
        #israil
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi