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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Rumuz Goncagül' Süreyya Operası'nda

        'Rumuz Goncagül' Süreyya Operası'nda

        70'li yılların sonlarında değişen toplumsal yapıda kadının sıkışmışlığını çağdaş bir ortaoyunu dünyasından aktaran 'Rumuz Goncagül' oyunu, aralık ayında Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:06
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        'Rumuz Goncagül' Süreyya Operası'nda
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        Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı tarafından kaleme alınan tiyatro klasiği “Rumuz Goncagül”, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından aralık ayında İstanbul Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak. Oyun, 70’li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle adını, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan kadınların sıkışmışlığını çağdaş bir ortaoyunu dünyasından anlatıyor.

        Oyuncu kadrosunda Dilek Güven Eylem Yıldız, Şebnem Bilgeer, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir, Engin Delice, Ahmet Dizdaroğlu, Uğur Keleş, Aydın Orak ve Buğra Kağan Kahraman’ın yer aldığı oyunun etkileyici müzikleri ise Timur Selçuk imzasını taşıyor. 5, 6, 7, 8 ve 9 Aralık’ta izlenebilecek müzikli oyunun biletleri Biletinial’da.

        Rumuz Goncagül olmaya giden yol

        Her şey Gülsün adına bir gazetenin gönül postası köşesine 'Goncagül' rumuzuyla bir mektup gönderilmesiyle başlar. “Aile kızıyım, ev işlerini becerir, güzel yemek pişirir. İlkokul mezunuyum. Babam vefat ettiği için annemle, kendi evimde oturmaktayım. Ahlâklı, geçimliliği olan biriyle evlenmek istiyorum. İç güveyi de olabilir. İsteklilerin Goncagül rumuzuna yazmaları” diyen mektupla birlikte Gülsün'e 261 koca adayı talip olur.

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        #Kadıköy Süreyya Operası
        #Rumuz Goncagül
        #tiyatro
        #OYUN
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