ANNA MARIA TORV (1967 - 1999)

Rupert Murdoch, ilk eşi Booker'dan boşandığı yıl, hayatını İskoçya'nın Glasgow şehrinde doğan Anna Maria Torv ile birleştirdi. Torv, o zamanlar sadece 23 yaşında, Murdoch ise 36 yaşındaydı. Çift, 32 yıl evli kaldı. Bu, medya patronunun en uzun evliliği oldu. Anna Torv, Murdoch’un Sidney'de çıkardığı gazetede Daily Mirror'da çalışıyordu. İlk tanışmaları, Torv'un Murdoch'tan röportaj talep etmesiyle oldu.

Evlilikleri boyunca çiftin Elisabeth, Lachlan ve James adında üç çocuğu oldu. 1999'da, Murdoch'un şirketine bağlı olan Hong Kong kanalı Star TV'de çalışan 29 yaşındaki stajyer Wendi Deng ile tanışmasından iki yıl sonra boşandılar. Daha sonra iki kez yeniden evlenen Murdoch'un ikinci eşi, medya patronundan 1.7 milyar dolar nafaka aldı.