Rupert Murdoch beşinci kez nikâh masasına oturdu
Ünlü medya patronu Rupert Murdoch, 93 yaşında Elena Zhukova ile beşinci kez nikâh masasına oturdu
93 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch, 67 yaşındaki Elena Zhukova ile evlendi.
Dünyanın önde gelen basın kuruluşları Fox News, Wall Street Journal, Sun ve Times'ın sahibi olan Rupert Murdoch ile Rus moleküler biyolog Elena Zhukova'nın düğün töreni, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki üzüm bağında gerçekleştirildi.
BBC'de yer alan habere göre; Rupert Murdoch ile Elena Zhukova, eski eşlerinden biri olan Çin kökenli girişmci Wendi Deng'in ev sahipliğini yaptığı partide tanıştı.
Elena Zhukov; Rus milyarder Roman Abramovich'in eski eşi Daria Zhukova'nın annesi...
Rupert Murdoch, evlilikleri ve sevgilileriyle defalarca gündem oldu. İşte ünlü medya patronunun hayatına giren kadınlar...
PATRICIA BOOKER (1956 - 1967)
İlk olarak 1956'da Patricia Booker ile evlendiğinde Rupert Murdoch 25, Booker ise 28 yaşındaydı. Çiftin ilk çocuğu Prudence, 1958'de dünyaya geldi. Murdoch gibi Avustralyalı olan Booker, bir uçuş görevlisiydi ve yarı zamanlı olarak bir mağazada modellik yapıyordu. Evlilikleri 11 yıl sürdü, 1967'de boşandılar. İki yıl sonra Freddie Maeder ile evlenen Booker, 1998'de hayatını kaybetti.
ANNA MARIA TORV (1967 - 1999)
Rupert Murdoch, ilk eşi Booker'dan boşandığı yıl, hayatını İskoçya'nın Glasgow şehrinde doğan Anna Maria Torv ile birleştirdi. Torv, o zamanlar sadece 23 yaşında, Murdoch ise 36 yaşındaydı. Çift, 32 yıl evli kaldı. Bu, medya patronunun en uzun evliliği oldu. Anna Torv, Murdoch’un Sidney'de çıkardığı gazetede Daily Mirror'da çalışıyordu. İlk tanışmaları, Torv'un Murdoch'tan röportaj talep etmesiyle oldu.
Evlilikleri boyunca çiftin Elisabeth, Lachlan ve James adında üç çocuğu oldu. 1999'da, Murdoch'un şirketine bağlı olan Hong Kong kanalı Star TV'de çalışan 29 yaşındaki stajyer Wendi Deng ile tanışmasından iki yıl sonra boşandılar. Daha sonra iki kez yeniden evlenen Murdoch'un ikinci eşi, medya patronundan 1.7 milyar dolar nafaka aldı.
WENDI DENG (1999 - 2013)
Torv ile boşanmasından iki hafta kadar sonra Rupert Murdoch, o zamanlar 30 yaşında olan Wendi Deng ile evlendi. Murdoch'un New York Limanı'nda bulunan yatında gizli bir düğün yapıldı. Çin'de doğup büyüyen Deng, Murdoch ile onun sahibi olduğu Hong Kong'daki Star TV'de Çin temsilcisi olarak çalışırken, 1997'de tanıştı. Deng, öncesinde ABD'de Yale Üniversitesi'nde eğitim almıştı.
Rupert Murdoch ile Deng'in kızları Grace 2001'de, Chloe ise 2003'te dünyaya geldi. her ikisi de New York'ta büyüyen çocukları şu anda üniversiteye gidiyor ve Murdoch'un büyük çocuklarına kıyasla çok daha fazla gözlerden uzak yaşıyorlar.
Rupert Murdoch ile Wendi Deng'in evlilikleri 14 yıl sürdü, çift 2013'te boşandı.
JERRY HALL (2016 - 2022)
Rupert Murdoch dördüncü eşi Jerry Hall ile Avustralya'da kız kardeşlerinden biri ve yeğeni tarafından tanıştırıldı. Çift evlendiğinde Hall 67, Murdoch ise 85 yaşındaydı. Çift, Londra'da kilise düğünüyle evlendi. Teksas doğumlu eski bir model ve oyuncu olan Hall ile evlendikten sonra Murdoch, sosyal medya hesabından "Dünyanın en şanslı ve en mutlu adamı olarak hissediyorum" notunu yazdı.
Jerry Hall, Rupert Murdoch ile nikah masasına oturmadan önce Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile uzun süreli bir ilişki yaşamıştı. Bu birliktelikten 1984 doğumlu Elizabeth Scarlett, 1985 doğumlu James Leroy, 1992 doğumlu Georgia May ve 1997 doğumlu Gabriel Luke olmak üzere dört çocuğu oldu.
Rupert Murdoch ve Jerry Hall çiftinin evliliği altı yıl sürdü, Ağustos 2022'de boşandılar.
ANN LESLEY SMITH (2023 - 2023)
Yalnız kalmak istemeyen Rupert Murdoch, Jerry Hall ile boşandıktan kısa bir süre sonra 66 yaşındaki Ann Lesley Smith ile ilişki yaşamaya başladı. Daha önce country şarkıcısı Chester Smith ile evli olan ABD'li polis vaizi Ann Lesley Smith ile 20 Mart'ta nişan haberini veren Murdoch, 4 Nisan'da da ayrılık haberini duyurdu. Rupert Murdoch, nişanlısı Smith'e 2.5 milyon dolar değerinde 11 karatlık nişan yüzüğü hediye etmişti.
Çiftin ayrılık nedeni hakkında konuşan kaynaklar, Rupert Murdoch'un Lesley Smith'in çok fazla toplum önünde olma haliyle baş edemediğini söyledi.