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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rupert Murdoch'tan beşinci nişanlısına 47 milyon TL'lik yüzük

Rupert Murdoch, 92 yaşında beşinci kez evlenmeye hazırlanıyor. Murdoch’un nişanlısı Ann Lesley Smith’e 2 milyon sterlin (47,3 milyon TL) değerinde 11 karatlık pırlanta bir nişan yüzü aldığı öğrenildi

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  • Rupert Murdoch'tan beşinci nişanlısı Ann Lesley Smith’e 47 milyon liralık yüzük - Magazin haberleri

    Ann Lesley Smith ile evlilik hazırlığı yapan iş insanı Rupert Murdoch'un nişanlısına 2 milyon sterlin (47.3 milyon TL) değerinde 11 karatlık pırlanta yüzük hediye ettiği ortaya çıktı.
  • Rupert Murdoch'tan beşinci nişanlısı Ann Lesley Smith’e 47 milyon liralık yüzük - Magazin haberleri

    ABD’li mücevher uzmanı Carol Woolton, "Bu, muhteşem bir yüzüktür ve eski moda bir romantik tarafından alındığını gösterir" dedi. Ann Lesley Smith'in mücevheri çok sevdiği belirtildi.
  • Rupert Murdoch'tan beşinci nişanlısı Ann Lesley Smith’e 47 milyon liralık yüzük - Magazin haberleri

    Dördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanmasının üzerinden bir yıldan daha az bir zaman geçen, Rupert Murdoch, yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Murdoch'un nişanlısı, 66 yaşındaki ABD'li polis vaizi Ann Lesley Smith.
  • Rupert Murdoch'tan beşinci nişanlısı Ann Lesley Smith’e 47 milyon liralık yüzük - Magazin haberleri

    DÜĞÜN YAZA

    Rupert Murdoch, Ann Lesley Smith ile 2022'nin eylül ayında Kaliforniya'da bir şarap bağında düzenlenen etkinlikte tanıştıktan iki hafta sonra onu aradığını açıklamıştı. Kendisinin “dörtte bir İrlandalı” olduğunu söyleyen Murdoch, Smith’e St Patrick Günü'nde evlenme teklif ettiğini belirtmişti.
  • Rupert Murdoch'tan beşinci nişanlısı Ann Lesley Smith’e 47 milyon liralık yüzük - Magazin haberleri

    "BUNUN SON OLACAĞINI BİLİYORDUM"

    Daha önce dört kez evlenen Rupert Murdoch, evlenme teklif ederken "gergin" olduğunu anlatmış, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.
  • Rupert Murdoch'tan beşinci nişanlısı Ann Lesley Smith’e 47 milyon liralık yüzük - Magazin haberleri

    "HAYATIMIZIN İKİNCİ YARISINI BİRLİKTE GEÇİRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

    İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Rupert Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuşmuştu. Çiftin düğün töreni yaz sonunda olacak.
  • Rupert Murdoch'tan beşinci nişanlısı Ann Lesley Smith’e 47 milyon liralık yüzük - Magazin haberleri

    EN BÜYÜK ÇOCUĞU 64 YAŞINDA

    Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan geçen 2022'nin eylül ayında ayrıldı.

    Rupert Murdoch'un önceki evliliklerinden altı çocuğu var: İlk eşi Patricia Booker'dan şimdi 64 yaşındaki kızı Prudence MacLeod, 53 yaşındaki kızı Elisabeth ve 50 yaşındaki oğulları Lachlan ve ikinci eşi Anna Mann'dan 49 yaşındaki James ve 21 yaşındaki olan kızı Grace; üçüncü eşi Wendi Deng'den 19 yaşında Chloe adlı çocukları var.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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