Özbekistan asıllı Rus milyarder 'güzel kız' anlamına gelen Dilbar ismine sahip ultra lüks yatıyla önceki gün Marmaris'e geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan ultra lüks 'Dilbar' için servet bırakan milyarderin yatı, bu rakamla Türkiye'de yakıt alan en büyük yat oldu
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Türkiye’nin kıyılarında dolaşmak için 600 milyon dolar değerindeki teknesi ile Marmaris’e gelen Rusya’nın 3. zengini Alisher Usmanov teknesine 400 bin litre yakıt alarak yaklaşık 2,6 milyon TL ödeme yaptı.
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Rus milyardere yakıtının ÖTV’li ve KDV’li verildiği öğrenildi.
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Önceki gün Lüerrssen marka ve 2016 yılında denize inmiş olan 600 milyon dolar değerindeki 157 metre uzunluğundaki teknesi ile Marmaris Limanı’na yanaşan Alisher Usmanov’a ait Dilbar adlı lüks yat görenleri kendine hayran bıraktı.
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Forbes verilerine göre Rusya nın 3., dünyanın 71. sıradaki zenginlerinden olan Alisher Usmanov, yakıt alımında adeta servet bıraktı.
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Dilbar adlı mega lüks yata, Türkiye kıyılarında gezeceği için; Asmira Petrol tarafından piyasa değeri 2.6 milyon TL olan 400 bin litre ÖTV’li KDV’li motorin ikmali yapıldı.
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Dilbar, 2018 yılında Türkiye’yi ziyaret edip, akaryakıt hizmeti alan en büyük yat ünvanına sahip oldu.
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16 kara tankeri ile akaryakıt ikmalini tamamlayan Rus milyardere ait Dilbar, ikmalinin ardından rotasını takip etmek üzere bölgeden ayrıldı.
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ÖNCEKİ GÜN GELMİŞTİ, YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ
Marmaris Gümrük Limanı’na öğle saatlerinde demirlenen, 156 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 15 bin 500 groston ağırlığında olan ’Dilbar’ isimli ultra lüks yat, ilgi odağı oldu.
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Dışında açık fildişi renkler ve bronz aksamlar kullanılan, üzerinde helikopter,iç alanında ise 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı olan, 20 lüks suitte misafirlerin ağırlanabildiği yatta, 47 kişilik mürettebat görev yapıyor.
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2008 yılında yapılan ve son 2 seneye kadar medya organlarında yer almayan ultra lüks yat, 22,7 knot hız yapabiliyor.
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Dünyanın en pahalı yatları arasında 8’inci sırada gösterilen ’Dilbar’ın, İzmir’in Aliğa ilçesinden gelecek tankerlerden yakıt ikmali yapılması ve gerekli bakımları sonrası Yunan adalarına ardından da Akdeniz’e geçeceği belirtildi.
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Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’un yatta olmadığı, akrabaların tatil yaptığı öğrenildi.
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