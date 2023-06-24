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Haberler Dünya Rusya'da dengeleri sarsan gelişme: Wagner, Putin yönetimine karşı savaş açtı - Dünyadan Haberler
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Rusya'da dengeleri sarsan gelişme: Wagner, Putin yönetimine savaş açtı

Ukrayna'ya karşı aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeny Prigozhin Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçladı. Prigozhin, "Bu bir adalet yürüyüşü. Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigozhin'in suçlamalarının 'gerçeğe uymadığını ve bir provokasyon olduğunu' belirten bir açıklama yaptı. Rusya lideri Putin gelişmelerle ilgili bilgilendirildi. Rus yetkililer, Wagner grubundaki paralı askerlere, "Üslerinize dönün" çağrısı yaptı.

Rusya'da dengeleri sarsan gelişme: Wagner, Putin yönetimine karşı savaş açtı - Dünyadan Haberler
HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında ipler koptu.

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi.

Bunun bir darbe girişimi olmadığını söyleyen Yevgeny Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen ve Rus ordusunu Wagner'e karşı direnç göstermemeye çağıran Prigozhin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigozhin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

"25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum." diyen Prigozhin, "Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor" sözlerini sarf etti.

Prigozhin, bölgede savaşta ölen 2 binden fazla Rus askerinin cesetlerinin bulunduğunu ve kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.

PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Federal Güvenlik Servisi, paralı asker şefi Yevgeny Prigozhin hakkında silahlı isyan çağrısında bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Kremlin, gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Rus General Surovikin, Wagner savaşçılarına, "Başkan'ın iradesine ve emrine uymalıyız. Durun ve üslere dönün" çağrısında bulunurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi de, "Wagner grubu savaşçılarını Prigozhin'in canice ve hain emirlerini yerine getirmeye değil, onu yakalamak için adımlar atmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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