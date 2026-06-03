Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan nükleer silah uyarısı | Dış Haberler

        Rusya'dan nükleer silah uyarısı

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin nükleer silah kullanma ihtimaline ilişkin açıklamasında, "Bu tür silahlara sahip olmayanlar dahil saldırganların, Rusya'nın toprak bütünlüğüne teşebbüs etmesi durumunda, en kötü senaryoda bu, nükleer silahla karşılık vermemize yol açabilir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 20:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan nükleer silah uyarısı

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin toprak bütünlüğüne teşebbüs edilmesi durumunda, buna karşı nükleer silah kullanacaklarını belirterek "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın." dedi.

        Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Rusya'nın nükleer silahı kullanma ihtimalini değerlendiren Ryabkov, buna dair durumların Rus askeri doktrininde tanımlandığını söyledi.

        Ryabkov, "Bu tür silahlara sahip olmayanlar dahil saldırganların, Rusya'nın toprak bütünlüğüne teşebbüs etmesi durumunda, en kötü senaryoda bu, nükleer silahla karşılık vermemize yol açabilir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın." şeklinde konuştu.

        "Zenginleştirilmiş uranyumla teklifimize ihtiyaç duyulmuyor"

        Ryabkov, İran'la ilgili duruma da değinerek "Yine karşılıklı saldırılar söz konusu. Bu, tarafları anlaşmanın sağlanması ihtimalinden uzaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması teklifinde bulunduğunu anımsatan Ryabkov, "Şimdilik, bu teklifimize ihtiyaç duyulmuyor. Müzakere taraflarının bu konuya döneceklerini umuyoruz." dedi.

        Ryabkov, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasına ilişkin ise "Son olaylar, Ermenistan'ın bir tercih yapması gerektiğini gösteriyor. Bu tercihin Rusya ile geleneksel, derin, kardeş ilişkileri güçlendirme yönünde olacağını umuyorum. Bu tarih açısından doğru olacak. Ermenistan halkının bundan her zaman kazanç elde ettiğinden ve etmeye devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

        "UAEA, çifte standart uyguluyor"

        Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik Ukrayna ordusunca saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Ryabkov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bu konuda "çifte standart" uygulamakla eleştirdi.

        Sergey Ryabkov, Ukrayna ordusunun St. Petersburg'a yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurguladı.

        Kiev yönetiminin Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini belirten Ryabkov, bunların, Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylemlerini sonlandırmak istemediğini söyledi.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/THOMAS PETER, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Para isteyen oğlunu çıkan tartışmada öldürdü, cesedinin başında polisi bekledi

        Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan (52), kendisinden para isteyen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı (23), olumsuz yanıt verince çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun cesedinin başında bekleyen Faruk Kayhan, polisi arayıp teslim oldu. Yaşananlar ce...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Polat'ların koruması öldürüldü
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!