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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki yakalama kararından bu yana ilk kez UCM üyesi bir ülkeye gitti | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki yakalama kararından bu yana ilk kez UCM üyesi bir ülkeye gitti

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı çıkarmasından bu yana ilk kez UCM üyesi bir ülkeyi ziyaret etti. Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a geldi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 09:03 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:03
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a geldi.

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        Moğolistan'a inen Putin havalimanında törenle karşılandı.

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        Putin’in yarın Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh​​​​​​​ ile bir araya gelmesi beklenirken, iki ülke arasında bazı belgelerin da imzalanması planlanıyor.

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        Öte yandan, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üyeliği gündeme gelmişti.

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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM kararı veya Moğolistan'ın üyeliğinin Rusya’nın gündemindeki bir sorun olmadığını söylemişti.

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        UCM'NİN PUTİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

        UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.

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        Moğolistan da Roma Statüsü'nü imzalayan ve UCM'ye üye olan 124 ülke arasında yer alıyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Vladimir Putin
        #rusya
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