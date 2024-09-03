Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki yakalama kararından bu yana ilk kez UCM üyesi bir ülkeye gitti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı çıkarmasından bu yana ilk kez UCM üyesi bir ülkeyi ziyaret etti. Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a geldi.
Moğolistan'a inen Putin havalimanında törenle karşılandı.
Putin’in yarın Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelmesi beklenirken, iki ülke arasında bazı belgelerin da imzalanması planlanıyor.
Öte yandan, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üyeliği gündeme gelmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM kararı veya Moğolistan'ın üyeliğinin Rusya’nın gündemindeki bir sorun olmadığını söylemişti.
UCM'NİN PUTİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI
UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.