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GAZ Türkiye, Sakarya’daki montaj hattında yeni GAZelle NN'nin seri üretimine başladığını duyurdu. Şirket ilk olarak tek kabin (1+2) 3.5 ton taşıma kapasiteli uzun şase kamyonet versiyonunu piyasaya sürecek.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de satışa sunulacak ilk versiyonlar, 3.5 ton kapasiteli, 3745 mm dingil mesafeli uzun şase, 3 koltuklu kamyonetler ve yerel tedarikçi desteğiyle farklı üstyapı seçeneklerine sahip olacak.

GAZ'ın kendi bünyesinde geliştirilen 6 vitesli joystik şanzımanıyla birlikte üretilecek araçların, şanzıman ömrünün 300 bin km'ye kadar çıktığı kaydedildi.

Aracın kaputunun altındaki Cummins Euro-6 2.8L dizel motorun gücü 170 beygir ve tork değeri de 360 Nm olarak açıklanıyor.

RUSYA DIŞINDA İLK TÜRKİYE'DE

GAZelle NN'nin yeni Euro-6 motora, Temmuz’da standart olarak gelecek sürücü hava yastığına ve rekabetçi bir fiyata sahip olacağını bildiren GAZ Grubu İhracat Direktörü Leonid Dolgov, "GAZelle NN veya yeni Next, yeni nesil aracımızdır ve GAZ'ın ana ihracat pazarı olan Türkiye'de geniş fırsatlar sunmaktadır. Yakında Türkiye'de NN panel van satışlarına da başlayacağız" dedi.

Türkiye'nin GAZ Grubu'nun Rusya dışındaki ilk yan kuruluşu olduğunu belirten GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel de, "Müşterilerimizden Türkiye'de üretilen GAZelle ticari araçlar hakkında sürekli olumlu geri bildirimler alıyoruz. Yeni model de tıpkı diğer GAZ ürünleri gibi şase üzerine inşa edilen bir tasarıma sahip. Bunun anlamı deformasyon riski olmadan her türlü iş ihtiyacına yönelik çeşitli üst yapılara uyumlu olmasıdır. Araçlarımıza bayilerimizin anlaşmalı olduğu lokal üst yapıcılar ile 22 metreküp kargo kapasitesine kadar tenteli veya kapalı kasa uygulanabiliyor" diye konuştu.