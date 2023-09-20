Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Rutenyum Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi, Yeri

        Rutenyum nedir, nerelerde kullanılır? Rutenyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Nadir elementler arasında bulunan rutenyum elementi, elektronik ve kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nadir olarak bulunduğundan dolayı üretimi de çok azdır. Platin cevherinden elde edilmektedir. Rutenyum nedir, nerelerde kullanılır? Rutenyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:44 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rutenyum nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son yıllarda mücevherlerde çokça kullanılmaya başlanmıştır. İlk keşfedilen elementlerden biri olan rutenyum elementi, alaşımlarda metalleri sertleştirmektedir. Elementin ismi Rusya’nın Latince karşılığı olan Ruthenia kelimesinden gelmektedir. Rutenyum nedir? Nerelerde kullanılır? Rutenyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Rutenyum Nedir?

        Gümüş renginde, sert ve pürüzlü bir yapıya sahip olan rutenyum, platin grubuna ait nadir bir geçiş metali olarak karşımıza çıkmaktadır. Platin grubunun tıpkı diğer metalleri gibi rutenyum da pek çok kimyasal maddeye karşı inerttir. Element, 1844 yılında Alman kimyacı Karl Ernst Claus tarafından Sibirya Platin madenlerinde keşfedilmiştir.

        REKLAM

        Üretilen çoğu rutenyum, kalın film dirençleri ile aşınmaya dayanıklı elektrik kontaklarında kullanılmaktadır. Platine oranla daha sert, daha nadir ve daha kırılgandır. Dünya üzerindeki en nadir elementlerden biridir. Doğada yaygın olarak pentlandit ve piroksenit minerallerindeki diğer platin metalleri ile birlikte yer almaktadır. Ticari olarak ise nikel arıtma atıklarından elde edilmektedir.

        Rutenyum Nerelerde Kullanılır?

        Kullanım alanı sınırlı olan bir elementtir. Oldukça iyi bir katalizördür. Bu sebeple platin grubu metaller arasında en ayrıcalıklı metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Elementin platin ve paladyumla alaşımları takı sektöründe kullanılır. Sertliği nedeniyle takılarda alaşım maddesi olarak kullanılmaktadır. Toplam tüketimin yaklaşık %50'si elektronik sektöründe, %40'ı ise kimya endüstrisindedir.

        İridyum, paladyum, platin, osmiyum ve rodyum gibi platin grubu metallerle alaşım oluşturur. Ancak bu grup dışındaki diğer metallerle alaşımları nadirdir. Alaşımlara katılarak metallere sertlik kazandırır. Bu sebeple titanyum alaşımının korozyon direnci yüksektir. Ayrıca jet motorları türbinlerinde kullanılan süper alaşımlarda da rutenyum bulunmaktadır. Nükleer reaktörlerde ve sıcaklık ölçüm cihazlarında da kullanılmaktadır.

        REKLAM

        Rutenyum Simgesi

        Ritanyum, “Ru” harfleriyle temsil edilen bir kimyasal elementtir. İnsan hayatında nadiren rastlayabileceği bileşiklerden biridir. Bileşiklerinin tümü yüksek derece toksik ve kanserojendir. Sindirilen rutenyum ise kemiklere tutunur. Oldukça toksik ve uçucu olan bu elementten kaçınılması gerekir.

        Rutenyum Sembolü

        “Ru” sembolüyle ifade edilen element, oda sıcaklığında oksijenle reaksiyona girmemektedir. 800 derecede ısıtıldığında yükseltgenerek oksijenle bileşikler oluşturur. Bu oksijenli bileşikleri rutenik asit ve perrutenik asit olarak adlandırılmaktadır.

        Rutenyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 5. periyodunun 8. grubunda yer alan elementin atom numarası 44'tür. Rutenyumun en yaygın kimyasal bileşiği rutenyum tetroksittir. Bileşik, organik kimyada ve katalizörlerin üretiminde kullanılmaktadır.

        REKLAM

        Rutenyum Kullanım Alanları

        • Katalizör olarak
        • Elektrik kontakları
        • Dolma kalem uçları
        • Ölçüm aletleri
        • Film tabakaları
        • Elektro kaplamalar
        • Tıbbi aletler
        • Seramik ve cam boyamaları
        • Takı ve mücevherler
        • Petrol rafinesi
        • Havacılık
        • Kanser tedavisi

        Rutenyum Özellikleri

        • Erime noktası 2333, kaynama noktası 4147 derecedir.
        • Dünyadaki yıllık üretimi yaklaşık 15-20 tondur.
        • Rutenyum tetraoksit, oldukça tehlikeli bir maddedir.
        • Dünya genelinde toplam rutenyum rezervinin 5 bin ton olduğu tahmin edilmektedir.
        • Ülkemizde elementin cevheri ve üretimi bulunmamaktadır.
        • Kararlı izotoplara ve nispeten uzun yarı ömre sahiptir.
        • Özellikle hidrojenasyon reaksiyonlarında, petrokimya endüstrisinde ve organik sentezlerde katalizör olarak görev yaparlar.
        • Titanyuma yüzde 0,1 oranında rutenyum eklendiğinde korozyon direncini 100 kat kadar arttırmaktadır.
        • Elementin bitkiler üzerindeki etkisi hakkında çok az bilgi mevcuttur ve olumsuz çevresel etkiler raporlanmamıştır.
        Samaryum nedir, nerelerde kullanılır?
        Samaryum nedir, nerelerde kullanılır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!